"Vă simţiţi respectaţi ca cetăţeni ai Constanţei?"

Constanta

Candva se spunea despre Bucuresti ca este un oras infect, ca nu se poate sta acolo...Bucurestiul s-a schimbat radical...in bine...Constanta nu s-a schimbat deloc in bine...ba chiar s-a transformat intr-un oras al mizeriei si al cainilor vagabonzi. In urma cu aproximativ o luna, am surprins un aspect care m-a marcat. Doi turisti straini calatoreau cu un atuobuz de pe linia 43. Nu erau insotiti de nimeni, ceea ce ma- determinat sa cred ca oamenii erau la plimbare in oras. Au coborat din autobuz la capatul de linie de la Ciresica. Imaginea de acolo mi-a produs un gust amar. Sub nasul strainilor, gunoiul si cojile de pepeni aruncate pe strada faceau parte din peisaj...Oare ce idee si-au facut acei oameni despre Constanta?!? Probabil ca in sezonul estival 2012 vom avea cu doi turisti straini in minus pe litoral.