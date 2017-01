Vă dor umerii şi n-aveţi voie antiinflamatorii? Ce aveţi de făcut

Vă dor umerii și n-aveți voie antiinflamatorii? Ce aveți de făcut

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Medicamentele antiinflamatorii, cum ar fi aspirina sau ibuprofenul, pot fi de ajutor când aveți dureri de umeri sau de gât, dar există și alte metode prin care se poate durerea, care n-ar trebui ignorate, mai ales când inflamatoriile nu vă fac bine. Iată ce remedii la îndemnână, la care probabil nu v-ați gândit niciodată, recomandă Unica.ro:Dacă sunteți femeie și aveți sânii mari, purtarea unui sutien pentru sport poate ajuta la reducerea durerii la nivelul gâtului și al umerilor. Acest tip de sutien oferă mai mult suport și pentru că are bretelele mai late decât cel normal, greutatea fiind mai bine distribuită.Nu vă supraîncărcați geanta de umăr. Aceasta nu doar vă pune mai multă greutate pe un umăr, dar vă și afectează postura normală. Cele mai bune alternative sunt un rucsac è #c dar folosiți-l ținându-l pe ambii umeri sau de tipul celor cu cureaua ce trece oblic peste umăr, sau o borsetă. Pentru ocaziile în care trebuie să vă îmbrăcați elegant, purtați o geantă de mână.Încercați un truc simplu folosindu-vă degetele, aplicați presiune pe zona dureroasă timp de trei minute. Acest lucru ar trebui să vă ajute să reduceți în mod semnificativ durerea.Căldura. Ajută la reducerea durerii, relaxează mușchii, reduce rigiditatea articulară și accelerează vindecarea. Puteți să folosiți o pernă electrică setată pe minim, o sticlă cu apă caldă, o lampă cu lumină infraroșie sau un încălzuitor. Sau pur și simplu faceți un duș cald. Căldura umedă ajută la reducerea rigidității unui gât dureros cauzată de tensiune musculară. Faceți o compresă pentru gât prin înmuierea unui prosop în apă caldă, nu fiartă. Împăturiți prosopul și stroarceți-l bine. Întindeți-l și puneți-l peste gât și umeri. Acoperiți-l cu un prosop uscat și lăsați-le pe amândouă așa timp de zece minute.Pentru o ameliorare rapidă și ușoară folosiți un uscător de păr setat pe cald la minim și folosiți-l pe zona de gât dureroasă.Un masaj ușor poate face minuni pentru durerea de gât sau de umeri. Folosiți degetele mâinii stângi pe partea dreaptă a gâtului, în zona imediat de sub ureche și masați folosind o mișcare descendentă către claviculă. Faceți acest lucru de trei ori și apoi schimbați partea. Folosirea unui ulei sau a unei loțiuni de masaj în care ați adăugat câteva picături de levănțică sau ulei de mușcată va spori efectul calmant.Aplicați o cremă revulsivă. Acest produs irită terminațiile nervoase, deviind atenția creierului de la durerea resimțită. Produse tip Algipan pot fi procurate din farmacii.Schimbați-vă poziția preferată de dormit. Dacă, în mod normal, dormiți pe abdomen, puteți să îi faceți gâtului dumnevoastră un serviciu modificându-vă postura de somn. Dormiți mai bine pe spate. Încercați, de asemenea, să folosiți o pernă specială pentru gât, care poate fi cumpărată de la supermaketuri, unele farmacii sau online. Ar treebui, de asemenea, să luați în caldul investiția într-o saltea nouă dacă cea pe care o aveți este veche și bătătorită.Stați pe scaune care vă susțin bine spatele și gâtul, dacă este nevoie cumpărați-vă un suport lombar sau folosiți un prosop rulat pus la nivelul zonei inferioare a spatelui, asigurându-vă că nu stați cocoșat. Indiferent dacă stați în picioare sau pe scaun, țineți-vă urechea, umărul și șoldul aliniate.Atunci când vorbiți la telefon, țineți receptorul cu umărul. Pentru a evita afectarea gâtului, țineți receptorul cu mâna sau, dacă vorbiți mult timp, cumpărați o pereche de căști sau un telefon cu speaker.