Vă consideraţi "jefuiţi" de repartitoare? V-aţi săturat să plătiţi de pe urma altora?

Problema este

Noi nu avem o educatie in aceasta privinta. Nu stim sa inchidem robinetul, nu stim sa stingem lumina, nu ne gandim ca atunci cand nu avem nevoie de caldura, putem sa o oprim. Eu am inteles de la bun inceput cum functioneaza sistemul asta cu repartitoare, am folosit robinetele in consecinta, si sunt foarte multumit. Am constatat cu stupoare dupa 5 ani de utilizare, ca foarte multi dintre ai mei vecini, NU STIU sa foloseasca sistemul!!! Dar stiu sa se planga ca nu sunt bune, ca au fost pacaliti, sau alte motive doar ca sa-si ascunda lipsa de interes asupra fenomenului. Si inca o chestie observata de catre mine, cei care urasc repartitoarele, sunt acele persoane care nu au facut niciodata nimic pentru blocul in care stau. Daca a fost vorba de o reparatie ptr a nu mai avea pierderi de caldura la subsol, s-au opus, daca a fost vorba de inlocuirea tevilor de apa calda sau rece(care erau toate carpite si sparte) s-au opus, daca a fost propusa anveloparea blocului- s-au opus samd. In concluzie. nu vor sa investeasca, ptr ca pe termen scurt, pierderea este mai mica individual, deoarece totalul de pierderi se imparte la toti locatarii. De astia nu avem nevoie, sa se mute la cort, la case, unde vor ei. In concluzia trasa de mine, problema repartitoarelor este una cat se poate de subiectiva, care tine de oameni si moralitate, nicidecum de aparatura sau tehnica.