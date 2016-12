V-aţi gândit cum să ornaţi bradul de Crăciun?

Sfaturi

V-ați gândit cum să ornați bradul de Crăciun?

Ştire online publicată Luni, 28 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

De la an la an, sunt din ce în ce mai multe persoane pentru care împodobirea bradului în tendințele modei constituie o prioritate. Potrivit designerilor, dacă vreți să fiți în trend, nu trebuie să cheltuiți foarte mulți bani. Ar fi suficient să vă folosiți imaginația și să alegeți în loc de globuri, de exemplu, obiecte create de copii sau chiar fotografii de familie. Tot pe post de globuri ar face deliciul copiilor și turta dulce.Nu ignorați exteriorul caseiCrăciunul 2011 nu pune accent foarte puternic doar pe decorațiunile de interior, ci și pe cele de exterior, așa că orice casă sau orice fereastră trebuie împodobită cu luminițe albe, albastre, verzi - important e să fie uni!Așadar, faceți rost de ghirlande de brad natural, fundițe de exterior roșii, albastre, verde crud sau aurii etc. Acestea îi vor face pe cei care trec prin fața casei să zâmbească și să simtă cu adevărat spiritul Crăciunului.