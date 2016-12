V-aţi duce la psiholog din motive sexuale?

Psihologul te ajută

V-ați duce la psiholog din motive sexuale?

Cele mai frecvente motive pentru care cuplurile apelează la terapia psihologică sunt cele de natură sexuală. Le urmează problemele de comunicare, gelozia și infidelitatea.De regulă, cuplurile își țin problemele intime… la secret sau, cel mult, se confesează familiei, prietenilor apropiați și abia mai apoi iau în considerare o eventuală discuție cu un psiholog. Chiar și atunci când nu-și dau seama de ce nu se mai înțeleg, cei cu probleme emoționale au o jenă să calce pragul unui cabinet de specialitate. Psihologul Alina Pandrea este de părere că reticențele față de psiholog sunt foarte aproape de teama de a merge la dentist: „Se știe foarte bine că o problemă den-tară, foarte rar se rezolvă cu forțe proprii, iar cel în cauză preferă să suporte durerea, numai din cauza fricii, expunându-se riscului unor complicații, de multe ori foarte grave. La fel, problemele emoțio-nale majore care țin de viața unui cuplu lăsate la… dospit din cauza jenei, de data asta, nu fac decât să se acutizeze. E adevărat însă că obstacolele emoționale sunt mai delicate în cazurile când partenerii au doar probleme sexuale”.Nici medicul nu trebuie ocolit!De regulă, atunci când nu pot depăși frustrările și nemulțumirile din motive intime, iar comunicarea are serios de suferit, partenerii se gândesc mai degrabă la divorț, fără să ia în calcul că primul lucru pe care trebuie să-l facă nu este neapărat discuția cu un psiholog, ci prezentarea la un medic de specialitate. Este foarte important ca mai întâi să fie exclusă orice cauză de natură fizică a problemei. Or, verdictul medicului este esențial: „Spre deosebire de problemele ce țin de psihicul omului, cele de natură fizică sunt mult mai ușor de identificat și de rezolvat”.Discuții deschise, fără acuzeSă presupunem că un cuplu cu probleme sexuale și cu o căsnicie în evidentă derivă nu va admite, sub nicio formă, să apeleze la o consiliere psihologică pentru a depăși impasul. Dacă au ajuns în acest punct, este extrem de importantă calitatea comunicării dintre parteneri. Discuțiile sincere, deschise și, mai ales, fără acuze din nicio direcție sunt extrem de eficiente în astfel de situații. Psihologul ne-a povestit că, la un moment dat, i-a cerut sfatul un soț extrem de gelos, dar care-și masca atât de bine gelozia, încât soția, o femeie dezinvoltă și jovială, nu s-a gândit măcar o secundă că jumătatea ei era măcinată de „această cruntă boală”. Gelozia e cumplită și antrenează tăvălugul tuturor problemelor dintr-un cuplu, iar disfuncțiile sexuale din această cauză sunt primele pe listă. Acel bărbat și-a dorit foarte mult să lupte cu sentimentul care-l rodea profund, dar îl și jena teribil în același timp, pentru că soția lui chiar îi era fidelă. Ajunsese până într-acolo încât, deși un detectiv particular angajat l-a asigurat că totul e în ordine, nici așa nu părea liniștit. „Ce viață intimă să mai ai în situația asta? Gelozia, infidelitatea, aroganța unui partener, toate alterează viața sexuală”, ne-a mai spus psihologul.Blestemul crizei…Grijile financiare, presiunea la locul de muncă, problemele din relație sunt doar câțiva dintre factorii psihologici care induc impotența masculină, blestem cu care psihologul ne-a spus că se confruntă, în zilele noastre, bărbații „tuturor raselor din lumea asta mare”. Potrivit specialistei, asemenea probleme pot fi tratate cu o consiliere adecvată. Din păcate, se ocolește psihoterapia și chiar comunicarea sinceră, optându-se pentru separare, ceea ce este o imensă greșeală, mai ales la cuplurile cu copii. Alături de factorii fizici și psihologici care antrenează tot felul de difuncționalități sexuale, nu trebuie neglijate nici anumite alegeri din stilul de viață care duc în aceeași direcție: sedentarismul, fumatul, obezitatea, con-sumul excesiv de alcool, abuzul de steroizi, droguri. Că bărbaților care suferă de disfuncții sexuale le este foarte greu să-și admită problemele și să caute ajutor specializat o demonstrează și faptul că din totalul celor 150 de milioane de oameni din întreaga lume afectați de impotență, doar 10 la sută caută tratamentul necesar în asemenea situații.