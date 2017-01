"Unii cu afacerea, alţii cu gunoaiele trântite-n poartă!"

Din ciclul "Relații cu vecinii!"

"Unii cu afacerea, alții cu gunoaiele trântite-n poartă!"

Susține că de trei ani, chiar în fața porții sale zace o furgonetă în care vecinul său depozitează gunoaiele rezultate de la afacerea pe care o derulează.Patronul confirmă situația, precizând că în acea furgonetă depozitează numai deșeuri reciclabile, însă va ridica mașina de acolo, pentru a pune capăt conflictului.Mihai Călin locuiește pe strada Luptători nr. 15 B, iar unul dintre vecinii săi are o afacere, dealtfel și sursa unor conflicte. Bărbatul susține că și-ar fi dorit o relație civilizată cu vecinul, respectiv patronul afacerii, că ar fi încercat să rezolve totul pe cale amiabilă, însă este pur și simplu ignorat: „Am venit la ziar de nevoie, nu de plăcere, pur și simplu sunt depășit de o situație imposibil de tolerat, la fel și vecinul care stă la etaj. Chiar în fața porții noastre zace o furgonetă de transport marfă, transformată în platformă de gunoi de vecinul meu, din care curg și cad tot felul de gunoaie de la spațiile comerciale pe care le deține în zonă – alimentară, legume fructe, restaurant. Zeama care curge din mașină miroase și plus gunoiul care cade din ea. Șobolanii și muștele nu lipsesc, fiind un focar de infecție. I-am spus pe cale amiabilă și a răspuns că el plătește taxa de mașini grele și să reclam unde vreau, că el este în regulă. Nu-i pasă că circulă atâta lume pe aici… Așa e-n orașul ăsta, unii cu afacerea, alții cu gunoaiele trântite-n poartă!”.„Nu pot să pun paznic la dubă!“Contactat de ziarul nostru, Adrian Vintilă, patronul afacerii, susține cu tărie că în acea furgonetă nu depozitează altceva decât materiale reciclabile rezultate de la alimentară, aprozar și cosmetică, deșeuri care, la un interval de trei ore, sunt ridicate de o mașină papuc: „Furgoneta are uși, nu le ia vântul. Înainte aveam pubele în parcare, dar nu le duc acolo pentru că ia vântul cartoanele. Acolo duc doar gunoiul menajer, care nu se reciclează. Am două locuri pentru gunoi, în parcarea proprie și în furgoneta asta unde strâng reciclabilele. El este de fapt revoltat că de ce las țiganii să umble în această dubă. Aruncăm găleți de plastic, cutii de la măsline… normal că vin țiganii să le strângă. Dar eu nu pot să pun un paznic la dubă! Însă, că se scurge zeama, că sunt șoareci, nu este adevărat. Acum nu pot să spun că poate n-o fi mirosit vreodată, poate unul din angajați o fi aruncat vreo pungă cu ceva în loc s-o ducă la pubelă, dar 90 la sută nu se întâmplă asta!Resturile alimentare - la un adăpost de câiniA. Vintilă ne-a mai spus că toate resturile de la bucătărie și de pe mesele clienților sunt puse în bidoane de 60 de litri, care apoi sunt transportate la un centru de câini: „Am contract cu o firmă, vin și iau bidoanele de acasă”. Cât privește furgoneta cu pricina, ne-a asigurat că o va muta în parcarea firmei, pentru a evita alte discuții.„Să n-ai parte de răzbunarea vecinului!“Că gunoiul poate fi un mijloc de răzbunare pe vecinul care tocmai te-a supărat cu ceva sunt de părere și alți cititori. Astfel, Valeria Mina ne-a povestit că după o ceartă cu o vecină din bloc, zile de-a rândul, când venea de la serviciu, găsea în ușa apartamentului o sacoșă plină cu gunoaie, camuflate cu o revistă de modă: „Abia după ce am prins-o asupra faptului s-a potolit! Să n-ai parte de răzbunarea vecinului!”.O altă cititoare, Mihaela Turda, care locuiește la curte, ne-a povestit că în ziua în care firma de salubritate ridica gunoiul, când se întorcea de la muncă, pe trotuarul din fața casei erau împrăștiate o grămadă de mizerii. Într-un târziu, a aflat că totul era opera vecinei care n-o avea la suflet, al cărei câine, lăsat liber, atras de mirosurile alimentare, rupea sacii, iar gunoaiele se împrăștiau.