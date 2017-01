Unde trebuie să fie "domiciliul stabil" al copilului, după divorţ

Unde trebuie să fie "domiciliul stabil" al copilului, după divorț

Actuala legislație în materie de divorț le permite părinților să cadă la pace nu doar în legătură cu custodia și multe alte lucruri, ci și asupra locuinței unde să stea copiii minori după desfacerea căsătoriei. Există însă și nenumărate cazuri când unul dintre părinți ignoră angajamentele asumate prin actul oficial de divorț și procedează cum crede de cuviință. Asupra unei situații de acest gen atrage atenția astăzi o „mamă disperată”.„Am divorțat la notar acum trei ani, avem custodie comună, iar domiciliul băiețelului nostru, are opt ani, s-a stabilit la mine, cu program de vizite la tată. La divorț s-a fixat un program de vizite, dar fostul soț nu l-a respectat niciodată, pentru că nu i-a permis munca. Nu-l acuz acum că n-a vrut să recunoască băiatul la naștere… L-a recunoscut mai târziu, când ne-am și căsătorit, dar acum sunt topiți unul după altul. De vreo șapte luni, firma lui are probleme și nu mai face delegații așa des. Copilul a mai crescut și vrea să se mute cu totul la el, se tot plânge că eu îl cicălesc … Știu sigur că taică-su îi bagă în cap prostiile astea. El stă la casă, are masă de biliard și asta l-a atras mereu pe băiețel. Nu vreau să-l terorizez, l-am lăsat un timp, dar învățătoarea mi s-a plâns că nu mai învață ca înainte. De când a auzit asta, fostul soț vrea să mute copilul la școala de care aparține el. Sunt disperată, mă gândesc să-l dau în judecată. Dar mi-a spus că dacă nu mă potolesc, din ambiție, o să aducă băiatul la judecător, să spună că vrea să stea la el. Eu știu că la vârsta asta, un copil nu poate fi în-trebat cu cine vrea să stea. S-a schimbat cumva legea, de se îm-păunează omul ăsta că-mi ia copilul? Ce exemplu poate să fie un cartofor pentru băiatul lui? Cu ce drept să-l mute la altă școală?”.Spre deosebire de vechiul Cod Civil, când copilul era încredințat unuia dintre părinți, celălalt părinte păstrând numai un drept de vizitare, în prezent, accentul cade pe locuința statornică a minorului - precizează avocatul Aurel Glăvan. Însă, acest lucru nu înseamnă că minorul nu poate locui și la celălalt părinte, în funcție de cum s-au înțeles la divorț. Dacă însă, după divorț, părinții ajung la conflicte pe această temă sau decid contrar interesului superior al copilului privind domiciliul stabil, instanța de tutelă stabilește, fie odată cu pro-nunțarea divorțului, fie când intervin probleme, ca locuința copilului minor să fie la părintele cu care locuiește în mod statornic (părinte rezident).Părinții trebuie să știe că și în situația copilului din afara căsătoriei, a cărui filiație a fost stabilită potrivit legii, exercitarea autorității părintești se face în aceleași condiții cu a copilului născut în timpul căsătoriei.Pe de altă parte, avocatul ne-a con-firmat că și în materia ascultării copiilor, Noul Cod Civil introduce o noutate, în sensul că poate fi ascultat și copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani. Ascultarea și luarea în considerare a opiniilor co-pilului sunt însă posibile numai dacă instanța de tutelă consideră că ajută la soluționarea cauzei. Însă, recomandarea este ca părinții să profite de toate facilitățile actualei legislații și să aibă în vedere, ca și instanța, numai interesele superioare ale copilului, și nu propriile „ambiții”.