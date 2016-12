Unde trebuie cazaţi porcuşorii de Guineea

Unde trebuie cazați porcușorii de Guineea

„Copiii insistă să le cumpăr doi porcușori de Guineea. Aceste animale pot fi ținute afară? Mi-ar conveni mai mult, pentru că stau la curte și am destul spațiu. Plus că, vara, și noi stăm mai mult pe-afară. Cu stimă, Claudia Nistor”.v v vFără doar și poate, înainte de a vă cumpăra porcușorii de Guineea, va trebui să știți și unde îi veți… caza. Medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu a precizat că aveți două alternative, adică îi puteți crește fie în casă, fie afară. Cum în casă pot fi crescuți tot timpul anului, evident, afară pot fi ținuți numai în timpul verii. Dacă țineți neapărat, puteți să-i țineți și iarna afară, însă pentru asta va trebui să le puneți la dispoziție un adăpost corespunzător, sub un șopron sau altă clădire de lângă casă.Nu tolerează schimbările de temperatură. Este bine să mai știți din start că aceste simpatice animăluțe nu suportă prea bine schimbările bruște de temperatură. De asemenea, nu le place să fie ținuți în curent sau într-un spațiu prea rece. Temperatura la care se simt în largul lor trebuie să fie cuprinsă între 16 - 18 grade C. Așadar, dacă vor sta afară, locul ales să fie la adapost de vânt, ploaie sau razele directe ale soarelui și să nu aibă găuri pe unde ar putea evada. În plus, va trebui să vă mai îngrijiți să nu fie… vânați de pisici sau câini.Cei ținuți în casă vor fi mai blânzi. Medicul veterinar a considerat oportun să atragă aten-ția că porcușorii care sunt ținuți în afara casei vor fi mai puțin blânzi față de cei care trăiesc în casă. Totul, din cauză că în interiorul locuinței au șansa de a se familiariza mai ușor cu stăpânii lor.Spațiul necesar creșterii. Ca orice animal care trăiește în cușcă, dacă spațiul pus la dispoziție este mai mare, și confortul va fi pe măsură. Dacă stăpânul nu are posibilități mari în acest sens, trebuie să aibă în vedere că pentru un porcușor, cușca trebuie să aibă minimum 0,65 metri pătrați.