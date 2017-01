Unde se fac cursuri de stewardesă

Aș vrea să mă specializez ca stewardesă, dar nu-mi permit să merg la București din cauza problemelor financiare. Am vrut să aflu dacă în Constanța se fac cursuri, însă nu am reușit” – Mădălina Ciucă.Într-adevăr, în Constanța, nu există, cel puțin deocamdată, posibilitatea specializării în meseria de însoțitoare de bord (stewardesă). De la Aeroportul Mihail Kogălniceanu am aflat că astfel de cursuri se organizează la Școala Superioară de Aviație Civilă București, care are sediul în strada Grațioasă nr. 13, sector 1, dar mai există și școli private.Referitor la condițiile și cerințele inițiale pentru înscriere, acestea sunt: cunoașterea limbii engleze și abilități în munca de relații cu publicul. Ca studii, este necesar să ai minimum diploma de bacalaureat și aptitudini fizice atestate de Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială București. Pentru informații suplimentare și înscrieri, ideal ar fi să te adresezi direct Școlii Superioare de Aviație, București.