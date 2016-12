Unde schimbaţi banii rupţi, deterioraţi sau murdari

Unde schimbați banii rupți, deteriorați sau murdari

Ni se poate întâmpla, și nu o dată, să ne trezim cu vreo bancnotă deteriorată primită rest, pe care apoi să nu ne-o mai primească niciun comerciant și, ce e mai rău, nicio bancă locală. Cui vă adresați să rezolvați problema, aflați în continuare.Din grabă sau neatenție, oricând putem strecura în portofel o bancnotă, de valoare mai mare sau mai mică, lipită, ruptă, mototolită, murdară, cusur. Dacă bancnota este ruptă, o lipim cu scotch și, apoi, la rândul nostru, încercăm s-o valorificăm la cumpărături. Numai că vânzătoarele, în majoritate, instruite să fie extrem de atente și să verifice integritatea bancnotelor întorcându-le pe ambele părți, nu se vor căpătui cu acești bani, chit că i-am primit rest exact de la magazinul la care acum ni se refuză plata. Oare este corect și legal ca un vânzător să refuze bancnota cu probleme, atâta timp cât are posibilitatea s-o schimbe el însuși la bancă? De ce nicio bancă din Constanța nu schimbă banii rupți? Sunt întrebări la care mai mulți cititori și-ar dori un răspuns: „Am în portofel o bancnotă de 100 de lei lipită, știu exact și de la ce magazin mi-au dat-o rest. Culmea e că m-am dus înapoi la nici două ore să mi-o schimbe, vânzătoarea mă știe de clientă veche, dar a refuzat categoric să mi-o schimbe. A ținut-o sus și tare că nu de la ei am primit banii lipiți. Au sărit pe mine și colegele, șeful a fost de negăsit, am plecat, ce era să fac… M-am dus la banca de la parterul blocului, am fost trimisă la BNR, că ei nu schimbă nimic. De la BNR m-au trimis la Trezorerie, dar și acolo am fost refuzată, mi se pare un abuz. Cum adică, e imposibil ca în ditamai orașul să nu poți să schimbi o bancnotă ruptă nicăieri?” – ni s-a plâns Silvia Ion. Cititoarea noastră consideră că atâta vreme cât situații de acest gen se întâmplă tot timpul, ar trebui să existe o procedură clară de preschimbare a banilor deteriorați în fiecare oraș.„M-am grăbit să pun rufele în mașina de spălat, iar în pantalonii soțului erau trei bancnote de 200 de lei fiecare. Pantalonii fiind de vară, de culoare deschisă, am setat mașina la 60 de grade, iar banii s-au spălat ca lumea. Îmi schimbă cineva atâția bani?” (C. Sandu).Preschimbarea banilor, prin poștă!Din păcate, la Constanța, posibilitățile de preschimbare a bancnotelor deteriorate este nulă. Potrivit BNR, cei care au bani rupți, decolorați, murdari, deteriorați și care, evident, se află în circulație, trebuie să pună bancnotele respective într-un plic, pe care să-l expedieze, cu confirmare de primire, pe adresa BNR București. Apoi, vor primi, tot în plic cu confirmare de primire, bancnote noi, iar pentru această… tranzacție nu se plătește niciun comision.Trezoreria Constanța nu face asemenea operațiuni. De la Trezoria constănțeană ni s-a confirmat că instituția nu are competența să schimbe bancnotele rupte sau cu alte probleme.Unde schimbați valuta uzată. Dacă este vorba de valută, la Constanța, preschimbarea se poate face la băncile comerciale care au și case de schimb valutar, contra unui comision, stabilit în funcție de gradul de deteriorare a bancnotei.Reglementări clarePotrivit reglementărilor în vigoare, Banca Națională Română primește bancnote deteriorate, rupte, vopsite, călcate din greșeală cu mașina de călcat, supuse din greșeală la diverse surse de căldură sau spălate. Atenție, însă, cele rupte nu trebuie să aibă bucăți mai mari de 40% lipsă din suprafață. De asemenea, bancnota trebuie să aibă neatins cel puțin un element de siguranță pentru a putea fi schimbată. BNR nu reține niciun comision la schimbarea banilor. Cât privește atitudinea vânzătorilor, aceștia, dar și casierii, nu pot fi obligați să primească o bancnotă deteriorată. De aceea, pentru a evita astfel de situații, cel mai bine este să fim atenți când primim bani, indiferent de unde provin.