„Unde s-a pomenit pauşal cu apometre?“

SEMNALE

„Unde s-a pomenit paușal cu apometre?“

Pentru evitarea conflictelor, ideal ar fi ca atât proprietarii, cât și reprezentanții asociației să semneze regulamentul intern, dar și convenția privind montarea și exploatarea în perspectivă a contoarelor de interior pentru rețeaua de apă rece și apă caldă la toate punctele de consum ale apartamentului. „Din 19 octombrie 2010, locuiesc într-un apartament cumpărat de la o rudă – ne-a spus Alexei Nanencov. Omul avea o afacere, era tare ocupat, aici locuia singur și niciodată nu i-a păsat cât plătea întreținerea. El dădea banul, dar nu prea le avea cu regulile. Culmea e că avea apometre, dar niciodată nu le citea, nu dădea indexul, pe el nu-l deranja că plătea la paușal. După ce m-am mutat în acest apartament, administratorul a continuat să mă taxeze și pe mine la paușal. Când mi-am dat seama ce se întâmplă, am vorbit cu el și a rămas ca să dau indexul de atunci încolo. Dar ca să nu fie probleme, am înlocuit apometrele cu altele noi. În decembrie, am dat indexul, dar nu mi s-a luat în considerare pe motiv că nu am permis unei doamne din comitetul executiv să intre la mine în casă și să verifice apometrele.Ce să vezi la niște apometre noi-nouțe, sigilate? Eu am dat indexul și pe baza lui trebuia să mă taxeze. Cred că sunt curioși să vadă ce am eu prin casă, să-mi ia fișa. Am zis că înnebunesc când am văzut că și pe ianuarie a.c., tot la paușal m-au taxat. Unde s-a pomenit paușal cu apometre?”. Regulile nu sunt facultative Pentru că discuții pe tema contorizării consumului de apă apar în majoritatea asociațiilor de proprietari, Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, folosește și acest prilej pentru a recomanda conducerilor asociațiilor să adopte un regulament intern, pe care apoi să-l semneze toți cei care au apo-metre. Neapărat, în regulament să se menționeze în termeni clari că, în caz de nerespectare a clauzelor stabilite de comun acord sau de fraudă, acelui proprietar nu i se vor mai lua în considerare apometrele niciodată cât va locui în acel bloc. De asemenea, atunci când apare un proprietar nou într-un bloc, președintele ar trebui să-i facă un așa-zis instructaj privind obligațiile care-i revin, accentuând că ele nu sunt... facultative, dar și cu drepturile pe care le are potrivit legii care guvernează activitatea aso-ciațiilor. Dacă efortul este prea mare, ar putea să-i înmâneze copii de pe documentele de bază, din care să afle și singur că un comitet executiv nu numai că are dreptul, dar este și obligat să verifice nu doar apometrele, ci și instalațiile comune, să depisteze cauzele și să ia măsurile necesare pentru reducerea diferențelor și problemelor semnalate de locatari, indiferent de natura lor. Nesupunerea costă… După acest… ritual, noului locatar i se va da, spre semnare, convenția de preluare, în care să scrie negru pe alb că dacă nu se va supune hotărârilor din regulamentul intern, nu va accepta verificarea instalațiilor din apartamente, nu va accepta la plată partea din diferență, nu i se vor mai lua în seamă indexurile apometrelor și automat va fi taxat la paușal. Dacă se întâmplă ca mai mulți locatari să nu respecte condițiile regulamentului intern, atunci în regulament poate apărea și clauza de trecere la paușal a întregii asociații.