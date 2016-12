Unde ajunge un depozit bancar fără împuternicit după moartea titularului?

1

felicitari, excelent art.

dar gresiti; eu am fost refuzat in repetate randuri sa retrag bani din conturi in care eram imputernicit. Cand titularul traia... Cred ca aceasta problema mai trebuie analizata si luate masuri drasstice impotriva bancilor care blocheaza banii pentru imputernicit. Si o fac in momente penibile. Odata eram in tara si am ramas fara bani (devalorizarea peste naopte a leului m-a facut sa nu-mi ajunga banii de drum.) Am mers la banca, am cerut o suma modica (aveam cam 2000 USD in cont; imi trenuiau 20-30) si am fost refuzat. (?!!!) Desi aveam hartia care dovedea ca sunt imputernicit. cand am cerut explicatii functionarului (politicos) a chemat paza sa ma evacueze?!!!! Alta data sotia avea urgenta nevoie de bani pentru spitalizare. (Tocmai descoperise la analize un cancer. fatal in final...) Am mers la alta banca(normal, imi retrasesem depozitul de la porcii aia care ma refuzasera) si... iar nimic. Desi aveam contractul si imputernicirea. iar directorul filialei era cunoscut... ?!!! (Am mers in audienta.) Deci, bancile isi fac de cap, sau oarece baietei si fetite cu ochi albastri continua sa dea ordine personale colectivului? Fara sa aibe habar patronul de ce se intimpla? Oricum, solutia este retragerea depozitului de la bancile cu functionari porcesti. Deponentii si imputernicitii trebuie sa verifice situatia constant, la filiale diferite, pentru a nu fi plantati la greu. sa schimbe banca la orice element care le poate ameninta libertatea de actiune cu depozitul propriu. Apoi, mai sunt citeva probleme: toate bancile din lume accepta depozite de aur/argint, purtatoare de dobinzi. La noi, nici o banca nu accepta asa ceva. Nici BNR (prima care ar trebui sa fie interesata) nici bancile particulare. De ce? Toate bancile care se respecta vand aur/argint (monede, lingouri de diferite marimi) populatiei. La preturi oficiale. La noi, nu. Uneori, mai si cumpara. La noi, nu. (mai ales dacca tinem cont si d elipsa bursei specializate in metale pretioase...) Ce se intimpla cu bancile astea de la noi? (Pe linga faptul ca avem cele mai mici dobinzi la depozite/conturi din toata UE si cele mai mari dobinzi la imprumuturi?)Continuati serialul dedicat bancilor. Este interesant si poate Isarescu va incerca -macar- sa reglementeze situatia.