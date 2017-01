Un preţ la raft, altul la casa de marcat!

Un preț la raft, altul la casa de marcat!

Legea nr. 363 din 2007 sancționează practicile incorecte și agresive ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizează reglementările privind protecția consumatorilor cu legislația europeană. Ce înseamnă practică comercială înșelătoare? O practică comercială este considerată ca fiind o acțiune înșelătoare dacă aceasta conține informații false sau, în orice situație, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă a-l determina pe acesta să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o, chiar dacă informațiile sunt, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe elemente, printre care se află și prețul sau modul de calcul al prețului ori existența unui avantaj specific al prețului. Din păcate, deși se presupune că ar trebui să cunoască legislația, mai sunt și comercianți care-și sfidează clienții, la adăpostul unor justificări fragile. „Mă consider păcălită!” „Dacă mi s-ar fi întâmplat pentru prima oară, probabil că nu m-aș fi gândit să dau cu goarna la ziar. Despre ce este vorba? Mi s-a întâmplat, zilele trecute, să intru într-un magazin și să cumpăr diverse lucruri. Eu trebuie să fiu foarte calculată ca să-mi ajungă banii până la următoarea chenzină, așa că mă uit cu foarte mare atenție la orice preț, iar când ajung la casă, deja știu cât am de plătit. Cum vă spuneam, am cumpărat ce-am cumpărat, dar când am ajuns la casă, vânzătoarea mi-a bătut alte prețuri la două produse. Pentru că eram cu ochii pe casa de marcat am întrebat-o de ce face asta? S-a înroșit la față și mi-a spus că până să ajung eu cu marfa la casă ea a primit alte nomenclatoare de prețuri, deși a refuzat să mi le arate. Am întrebat-o dacă este corect să procedeze așa și mi-a răspuns că da. Chiar ne lasă legea la cheremul unor comercianți incorecți? - Viorela Anastase, din Constanța. Legislația sancționează abuzurile comercianților Rodica Mocanu, purtător de cuvânt al Oficiului pentru Protecția Consumatorului Constanța, ne-a explicat că legislația privind protecția consumatorului sancționează atât practicile înșelătoare, cât și pe cele agresive ale comercianților în relația cu consumatorii și atrage atenția că prețurile trebuie indicate și afișate în mod și în loc vizibil, într-o formă neechivocă, ușor de citit. Referitor la practica vânzătoarei respective, reprezentanta OPC precizează că aceasta nu este una corectă, căci prețurile trebuie schimbate în afara programului sau cel puțin să se afișeze un anunț vizibil, în care să se specifice că prețurile de la rafturi nu mai sunt valabile în acel moment, lucru care nu s-a întâmplat în cazul relatat de cititoarea noastră. În concluzie, în vederea stopării și combaterii practicilor comerciale incorecte, sesizați imediat Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța (telefon 550550).