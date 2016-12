Un constănţean este însurat cu două femei. Ce pedeapsă riscă?

Un constănțean este însurat cu două femei. Ce pedeapsă riscă?

Când îi era lumea mai dragă, a descoperit că soțul său legitim mai era căsătorit, tot cu acte, cu o altă femeie. Ca și când n-ar fi suficientă grozăvia, bărbatul o amenință că dacă desconspiră situația, vor înfunda amândoi pușcăria.Bigamia, adică situația în care cineva este căsătorit legal cu două persoane în același timp este considerată infracțiune și se pedepsește. Și actualul Cod Penal, și noul Cod Penal (nu se știe când va intra în vigoare) consideră bigamia o infracțiune; diferența este că, în prezent, bigamia se pedepsește numai cu închisoare, pe când viitoarea legislație va permite și amendă.Viața bate filmul!De când a descoperit că a trăit aproape cinci ani de fericire alături de „un mare mincinos și un escroc sentimental”, o cititoare în vârstă de 42 de ani se tot întreabă ce îi determină pe unii oameni să spună minciuni atât de „grave”, care, mai devreme sau mai târziu, oricum vor fi descoperite?”: „Culmea e că acest mincinos care a jucat teatru cinci ani e singurul bărbat din viața mea care m-a făcut fericită. Și, totuși, el mai este însurat cu acte cu o altă femeie, am aflat de asta din întâmplare. Recunosc, când ne-am cunoscut, mi-a spus că are un divorț la activ, la Starea Civilă a prezentat hotărârea de divorț, numai că asta era de la prima căsătorie. De unde era să știu că după divorț s-a căsătorit legitim cu o altă femeie de care n-a divorțat nici în ziua de azi, plus că mai avea și alt divorț la activ? Practic, e la a treia căsătorie. Tot ce-mi doresc este ca acest om să înfunde pușcăria, asta simt! Problema e că nu vrea să plece din casa mea, mă tot amenință că dacă-l reclam o să spună că știam situația, că eu l-am forțat prin farmece, o să aducă el martoră la proces o vrăjitoare, că astea pentru bani fac orice și eu oricum n-am cum să demonstrez… Îmi râde în nas și-mi spune că dacă vreau să scap de pușcărie mai bine aștept să se schimbe legea, vă dați seama cum își bate joc de mine? N-am curaj să iau legătura cu vreun avocat de frică să nu se afle. Tot ce vreau acum este o cale să scap eu de pușcărie, iar el s-o înfunde pentru mulți ani, asta merită șarlatanii!”. Legislația este drasticăTemerile celor implicați în asemenea situații sunt justificate, căci bigamia este considerată infracțiune contra familiei și se pedepsește ca atare. „Conform art. 303 alin 1 din Codul Penal, încheierea unei noi căsătorii de către o persoană deja căsătorită se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani” - ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. În același timp, persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu o persoană pe care o știe căsătorită se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani. Referitor strict la cazul de față, având în vedere că femeia n-a știut că soțul său mai este implicat într-o căsătorie legală, există situații atenuante. Va fi însă nevoie ca la divorț să și demonstreze instanței că n-a avut nicio contribuție la săvârșirea infracțiunii de bigamie în calitate de coautor.Noul Cod Penal, mai blând!Cât privește recomandarea bărbatului de a mai aștepta cu demararea procesului până când va intra în vigoare noul Cod Penal aici este un sâmbure de adevăr, în sensul că deși bigamia va rămâne, în continuare o infracțiune, de data asta pedepsele sunt mult, mult mai blânde, putându-se solda chiar cu o amendă. Mai exact, încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se va pedepsi cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă. Cât privește persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu persoana pe care o știe căsătorită, aceasta se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Ce îi determină pe oameni să mintă grosolan?Încercând să spulbere dilema cititoarei noastre, psihologul Speranța Băcana ne-a spus că motivul care s-ar preta la situația de față ar fi dorința de a fi acceptați: „Sunt oameni care pentru a fi acceptați și apreciați sunt dispuși la orice, fără teamă de consecințe. Există persoane predispuse genetic să mintă și să înșele, anumite disfuncții cerebrale mai puțin obișnuite fiind asociate cu minciuna patologică”.