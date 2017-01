„Un chiriaş nărăvaş“ îşi bate joc de toţi locatarii

SEMNALE

„Un chiriaș nărăvaș“ își bate joc de toți locatarii

Orice altă persoană care acționează în numele proprietarului unui apartament și provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau unui alt apartament ori spațiu are obligația să repare stricăciunile ori să plătească cheltuielile pentru lucrările de reparații. „Nu știu ce să mai zic, dar parcă am înnebunit cu toții! E agitație mare în politică, e agitație mare și în viața noastră. În loc să fim mai uniți pe criza asta, abia așteptăm un motiv, cât de mic, ca să ne punem poalele-n cap. Vreau să vă povestesc despre blocul nostru, în care stau de vreo nouă ani, au mai fost chiriași destui, mai ales pe vară, însă nu ne-au făcut probleme. De anul trecut, de când un vecin a plecat cu familia în Spania și a închiriat apartamentul la un tinerel, avem numai necazuri. Am încercat cu vorba bună să reglăm problemele, dar mai mult le-am complicat. Deviza nărăvașului nostru chiriaș este să-l lăsăm în pace, că el are lucruri mult mai importante de făcut decât să repare stricăciunile pe care tot el le face și, culmea, chiar le recunoaște. Își bate joc de noi pe față și ne reproșează că nu știm legile. Se referă la faptul că el este chiriaș, deci nu are obligații de proprietar, să ne intre bine în cap chestia asta și să reparăm noi ce e de reparat, din banii noștri. El e dator cu o chirie și atât! Paharul s-a umplut săptămâna asta, când m-am inundat din cauza defecțiunile din baia lui, mă rog, din apartamentul închiriat de el. L-am prins în toane mai bune și i-a permis meșterului să vadă unde e hiba - și era la el. Dar când a auzit că trebuie să repare ce e pe raza apartamentului în care stă, a zis că el nu dă niciun ban și punct și ne-a recomandat să-l sunăm pe proprietar, în Spania. A vrut doamna administrator să vorbească cu el, dar nu mai răspunde nici la te-lefon, nici dacă e sunat la aparta-ment. Mai mult, ca să se răzbune, a blocat liftul și a lipit pe peretele exterior un bilețel, prin care ne avertiza că dacă îi mai facem atmosferă în bloc, o să ne dea pe toți în judecată pentru hărțuire și o să ne ceară daune morale de milioane de lei și s-a semnat «un chiriaș nărăvaș», curată bătaie de joc. La cum sunt legile astea, ne e frică să nu ne bage în belea tinerelul ăsta. De aceea aș vrea, în numele celorlalți locatari, să ne spuneți dacă un chiriaș nu are nicio obligație față de asociație?” – ne-a întrebat B. Daniel (51 ani), care mai are următoarea nelămurire: poate asociația de proprietari să stabilească un sistem propriu de penalizări pentru restanțieri sau există un sistem stabilit de lege în acest sens? v v v Lucrurile nu sunt atât de simple în ceea ce-i privește pe chiriași, care, dacă nu știu, pot afla care le sunt obligațiile studiind Legea nr. 230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Astfel, în cazurile în care în clădirile de locuințe unul dintre proprietari sau chiriași împiedică, cu bună-știință și sub orice formă, folosirea normală a clădirii de locuit, creând prejudicii celorlalți proprietari ori chiriași, după caz, proprietarii sau reprezentantul legal al acestora pot solicita instanței să hotărască măsurile pentru folosirea normală a clădirii, precum și plata daunelor. Referitor la sistemul de penalizare, aceeași lege prevede că asociația de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi însă mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioada de 30 de zile care depășește termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăși suma la care s-au aplicat.