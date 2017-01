Ultimul drum, îngreunat de fiare

Cu o suprafață de 27 de hectare, Cimitirul Central Constanța are nevoie de o administrare pusă la punct. Deocamdată, acest… ideal nu a fost atins, lucru dovedit de reclamațiile pe care le primim la redacție. Iancu Zamfiroiu (Constanța, aleea Capidava nr. 1), de exemplu, ni s-a plâns că din ianuarie 2005, de când soția sa a trecut la cele veșnice, accesul spre cripta în care aceasta este înmormântată este foarte mult îngreunat din cauza grilajelor care împrejmuiesc unele locuri de veci. „Mă urmărește și acum imaginea de coșmar de la înmormântare, când cei care purtau sicriul, neputând înainta spre criptă din cauza acestor împrejmuiri, au fost nevoiți să și-l pună pe cap, și asta pe o distanță apreciabilă. Noi plătim taxe în acest cimitir și, dincolo de acest lucru, cred că ni se cuvine mai mult respect, mai ales că într-un asemenea loc se vine cu multă durere în suflet. Am intrat în Europa și tare mult ne-am dori să avem și noi cimitire despre care să ai numai cuvinte bune de spus. Suntem noi destul de supărați când ne ducem la morții noștri, darămite să mai avem parte și de tot felul de alte piedici”. Administrația are gânduri mari… Administratorul Cimitirului Central, Dumitru Drăghici, nu este străin de problemele pe care le reclamă oamenii. El este doar surprins că nu toți știu că, începând din primăvara anului 2006, s-a demarat o complexă acțiune de sistematizare a cimitirului, la finalizarea căreia este convins că acest spațiu va arăta așa cum obligă standardele europene. „Cunosc, vă dați seama, problema grilajelor. Ele sunt vechi și vor dispărea definitiv din peisaj, împreună cu toate celelalte probleme care îi deranjează pe oameni în momentul de față. Însă, avem 32.000 de locuri și vă dați seama că această acțiune este de durată. Am ajuns cu lucrările la figura E, lot 7700 - 7800. Sunt foarte multe de finalizat la acest program de lucru, va trebui să facem și alei betonate, și nu oricum, ci la standarde europene. Însă, o scoatem noi la capăt, și până la urmă, totul va ieși nu oricum, ci la linie” - s-a lăudat Dumitru Drăghici. Deocamdată, patru camere de luat vederi sperie hoții! Cel mai îndrăzneț obiectiv al administrației Cimitirului Central rămâne, fără doar și poate, montarea, în următorii ani, pe toate aleile, a unor camere de luat vederi, după modelul altor țări din spațiul UE. „Am pus deja patru camere, sistemul de supraveghere fiind unul performant, cu infraroșu, fiecare cameră acoperind o rază de 300 m. În felul acesta, suntem ajutați enorm la identificarea, dar și la descurajarea hoților. Iar atunci când îi depistăm, apelăm la ajutorul Poliției, care și-a făcut bine treaba ori de câte ori a fost solicitată. Noi vrem să terminăm totul foarte repede, însă banii de vin din surse proprii, așa că nu putem să forțăm lucrurile, deși interesul nostru este să facem cât mai multe investiții. Însă, ca să terminăm sistematizarea, așa cum am gândit-o noi, ne trebuie 100 miliarde lei. 