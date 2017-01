UE te protejează de abuzurile comercianţilor

UE te protejează de abuzurile comercianților

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Uită-te în jurul tău la supermarket - vei vedea produse din toată Europa. Sunt sigure? Da, cel puțin teoretic, trebuie să fie. UE are legi care te asigură că ești în siguranță, important este să le cunoști. Deși nicio prevedere legislativă nu poate garanta zero risc sau sută la sută siguranță, țările UE au unele dintre cele mai înalte standarde de siguranță din lume. Siguranța alimentară este principiul că toate etapele producției/ vânzării garantează siguranța produselor. în consecință, reglementările UE prevăd modul în care se cresc și recoltează plantele, ce îngrășăminte se pot folosi, cum sunt procesate alimentele, ce coloranți și ce aditivi sunt permiși, cum este stocat și, în sfârșit, vândut. De asemenea, UE are reglementări care vizează produsele alimentare importate din alte părți ale lumii. Reglementările UE sunt stricte și în ce privește alte tipuri de produse: jucării, cosmetice, electrocasnice etc, toate produsele comercializate în Uniune trebuind să fie sigure, iar firmele sunt obligate să anunțe autoritățile relevante dacă descoperă că au plasat pe piață produse nesigure. Evident, dacă produsele prezintă pericole, ele vor trebui retrase de urgență de pe piață.Informații corecte despre conținutul alimentelorCum poți afla ce conțin alimentele pe care le mănânci? Trebuie să te uiți la ambalaj. Reglementările UE cu privire la etichetare garanteazaă că primești toate informațiile de care ai nevoie. Detalii complete despre ingrediente, coloranți, îndulcitori, aditivi etc. trebuie să fie incluse pe etichete. Dacă un ingredient are potențial alergenic, chiar și în cantități mici, acest lucru trebuie să fie înscris vizibil pe ambalaj. Reglementările UE prevăd și care produse pot fi denumite organice și care pot folosi denumiri asociate unor regiuni din Europa. De exemplu, dacă găsești măsline cu mențiunea că sunt produse în Kalamata, atunci poți fi sigur că acest lucru este adevărat. În fine, reglementările UE îți permit să fii informat dacă un anumit aliment este modificat genetic sau dacă are ingrediente modificate genetic.Dreptul de a semna contracte corecteAi semnat vreodată un contract fără a citi rândurile scrise cu litere micuțe? Dacă textul respectiv precizează că avansul pe care l-ai dat nu poate fi returnat, chiar dacă firma nu își respectă obligațiile? Dar dacă spune că nu ai dreptul să reziliezi contractul dacă nu plătești o compensație semnificativă? Reglementările UE consideră acest tip de clauze incorecte și indiferent de țara în care semnezi un asemenea contract, UE te protejează de asemenea abuzuri.