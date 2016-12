Tunsorile anului 2011

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Noile idei de tunsori ale anului 2011 sunt mai diferite, încercând să juxtapună feminitatea cu masculinitatea, totul pentru a crea un look echilibrat, potrivit timpurilor pe care le trăim. Ele sunt dedicate în special femeilor care au încredere în ele și iubesc să fie în centrul atenției. Mai mult, noile tehnici de tăiere a părului permit crearea unor stiluri deosebite, care să se potrivească perfect cu personalitatea fiecăreia. l Optați pentru forme ovale, asimetrice sau pentru tăieturi nebunești în funcție de forma feței și preferințele personale. Pentru a sublinia lungimea părului, mențineți părul drept, întrucât numai în acest fel veți scoate în evidență stilul tunsorii. l Femeile cu părul lung, dar și mediu, se pot considera norocoase, din moment ce există multe opțiuni de tunsori. Părul lung oferă mai multă versatilitate, prin urmare veți fi în stare să surprindeți în mod constant cu o nouă tunsoare. l Dacă totuși o tunsoare mai extravagantă nu vi se potrivește, atunci optați pentru tăieturi asimetrice mai puțin vizibile, care să nu iasă atât de mult în evidență, dacă nu vă doriți asta. Indiscutabil, cea mai vizibilă, dar și mai ieftină schimbare de look se face printr-o nouă tunsoare, a cărei linie trebuie să urmărească personalitatea, dar și forma feței, tipul de păr, lungimea lui etc.