Tunsoarea, corector al feţei!

Tunsoarea, corector al feței!

Ştire online publicată Vineri, 26 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu-mi permit să merg la un salon de coafură mai scump. Se pare că fata care mă tunde nu le are cine știe ce cu meseria asta, de aia are și prețuri așa de mici. Eu am fața rotundă și aș vrea să știu ce tunsoare să-i cer. În speranța unui răspuns, vă mulțumesc anticipat și vă cer scuze că nu mă pot prezenta, dar nu vreau s-o pun în situație delicată pe actuala coafeză, care îmi știe numele”.v v vDe la maestra Delia Stângă am aflat că o tunsoare trebuie musai să corecteze micile imperfecțiuni ale feței. Cu alte cuvinte, ea trebuie astfel realizată încât să conducă spre figura ovală, cea acceptată ca fiind ideală. În cazul tău, s-ar potrivi o tunsoare în trepte, în special în față, la nivelul bărbiei. Dacă nu ai fruntea îngustă, poți opta și pentru un breton asimetric, lejer. Dar, pentru ca toate aceste lucruri să se și întâmple, ideal ar fi să te dai, totuși, pe mâna unei specialiste, nu neapărat de la un salon foarte scump.