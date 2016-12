Trucuri pentru aranjarea mesei festive

Ştire online publicată Joi, 02 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De Paște, nu are nicio importanță dacă nu aveți musafiri la masă, chiar dacă petreceți sărbătoarea în familie, masa trebuie să fie una cu adevărat specială, stă în spiritual tradiției românești. Iată și câteva sfaturi care vă pot scoate din încurcătură:Fața de masă: l Poate fi decorată cu motive de Paști, iepurași sau ouă colorate pentru familie și prieteni sau simplă, albă, mai ales dacă masa este una mai formală l Puteți armoniza fața de masă cu vesela și tacâmurile. Dacă fața de masă are un model încărcat, atunci folosiți o veselă cât mai simplă și invers l Dacă masa este una formală și aveți mai mulți invitați, puteți plasa cartonașe cu numele invitaților în dreptul locurilor lor. Eventual decorați cartonașele cu motive de Paști sau scrieți numele cu litere elegante, albe pe fond roșu sau invers.În categoria accesoriilor intră solnițele pentru sare și piper, condimentele, untul și pâinea. l Solnițele trebuie plasate în dublu exemplar la ambele capete ale mesei l Dacă intenționați să serviți unt, acesta trebuie pus într-un un vas acoperit înainte ca oaspeții să se așeze la masă. Cuțitul pentru unt este mai scurt și plasat pe recipientul pentru unt, în stânga l Pâinea poate fi servită sub formă de chifle sau baghete. Baghetele se taie în felii în unghi. Ambele se plasează în coșulete acoperite cu un șervet alb și sunt distribuite în mod egal pe suprafața mesei l Dacă sunt necesare, scrumierele se aduc la masă odată cu desertul.Ca să vă păstrați în armonie cu sărbătorile de Paști, în mijlocul mesei puteți pune un sfeșnic cu două lumânări sub formă de ou sau iepuraș.