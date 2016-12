Trucuri în bucătărie

Ştire online publicată Joi, 26 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

l Căpșunile folosite pentru decor trebuie stropite cu alcool sau coniac, pentru a-și menține atât culoare, cât și savoarea.l Pentru ca țelina servită la masă să aibă culoarea albă, aceasta se ține două - trei ore în apă cu oțet înainte de preparare.l Salata verde spălată frunză cu frunză sub jet de apă rece, pusă în pungă de plastic și păstrată la rece, poate rămâne proaspătă 2-3 zile.l Fierberea legumelor în aburi înmoaie celuloza acestora mai bine, iar pierderile în vitamina C sunt mai mici.l Legumele își păstrează mai mult din valoarea nutritivă dacă se fierb în apă clocotită, săratăl Pentru a-și păstra culoarea verde, fasolea păstăi și mazărea verde se fierb în vase cu capac, adăugându-se în apă un vârf de cuțit de bicarbonat de sodiul Legumele spălate și tăiate mărunt pentru salate nu se țin mult timp nefolosite, deoarece își pierd din vitamine și prospețime. Zarzavatul veșted își revine dacă este ținut câteva ore în apă rece cu o lingură de oțetl Blatul de tort se coace în primele 5-10 minute la foc iute, apoi la foc domol, ceea ce îi va asigura o creștere frumoasă.l Fructele, rahatul și nucile folosite la prăjituri se trec prin făină, pentru a nu se lăsa la baza tăvii.l Condimentele se mentin proaspete in folie de aluminiu, in frigider.l Aluatul pentru tarte va fi mai fin si mai gustos daca adaugi in compozitie mar ras.