Trebuie trecute la întreţinere animalele de companie?

Sunt convins ca am ce invata de la dv numeroase lucruri in ce priveste munca pamantului,dat fiind faptul ca sunteti de la tara.Dar dati-mi voie ca in domeniul chinologiei sa stiu eu mai mult.Fiecare cu domeniul lui.Plus apreciez faptul ca recunoasteti ca ati venit de la tara.Chinofobii sociopati suferinzi isi urasc trecutul rural se urasc pe ei/le insisi astfel isi varsa ura pe caine amintindu-si de unde au venit.Acesti oameni trebuie tratati.In cazul dv.este o dezinformare nu sunteti chinofob din cauza ca nu scrieti cu ura fata de caini.Insa gresiti in anumite puncte pe care le amintesc eu acum: -Daca tinerea unui caine la bloc este "chinuire"sa facem o socotela elementara:cati mp patrati are un apartament?De la 45 mp -50 mp. Dar un lant cu care este legat cainele la tara cat de lung este?Simplu:vreo 2 m-2,50 m lungime.Mai departe:cainii de la bloc sunt scosi zilnic:socializeaza,un caine este fiinta sociala invata de la 400-pana la 1000 de cuvinte are constiinta,ratiunea ,inteligenta unui copil de 3 ani izolarea il distruge psihic.(mai pe larg despre asta scrieti pe google:Cambridge declaration 2012 animal consciusness ocuppy for animals).Cainii de la tara chiar daca unii au norocul sa fie liberi:datorita ideilor islamiste sectarice false care nici macar cu Coranul nu se potrivesc,e vorba de niste scrieri islamice: hadituri,false,preluate de poporul roman aflat sute de ani sub influenta otomana,unde se invata ca "cine tine caine in casa nu va fi vizitat de ingerul lui Alah si cainele este animal necurat"total in contradictie cu Coranul,romanii si ungurii din Romania si alte tari balcanice cred despre caine ca este animal necurat care produce paraziti.Realitatea stiintifica:acei caini care sunt nedeparazitati pot produce paraziti la om,dar odata ce sunt deparazitati din contra ca intaresc sistemul imun la copii,feresc de astm si alte probleme de sanatate.Asa zisul "par de caine"de pe plaman,ficat,colecist gasit in forma de ghem nu este par de caine ci:o ciuperca ce seamana cu un ghem si se numeste aspergiloza.De ce in alte tari precum Anglia ,Suedia,Germania legea impune ca sa fie lasat cainele in casa si afara in curte plus sa fie dus la socializare?Se permite accesul cu caini si in magazine alimentare acolo.Pentru ca este dovedit stiintific ca nu este animal impur cainele.Astfel la tara cainele in numeroase cazuri este total nefericit ,chinuit, izolat.Se crede total eronat ca un caine inlantuit este "bun de paza".Dovezi:un caine inlantuit izolat in curte chiar si liber devine nevrotic,agresiv si latra si cand nu trebuie.Un caine echilibrat este bun de paza:pentru ca acela rar latra degeaba. -Mai departe:sustin cu tarie strangerea dejectiei dupa caine intrucat si noi ne tragem wc ul dupa noi.Este nesimtire sa se lese dejectia in mijlocul trotuarului ,nu ca ar dauna sanatatii dar cu timpul poate sa devina infestat indiferent ce dejectie este ,plus e inestetic si neplacut sa calce altii in dejectie. -Cat priveste plata la intretinerea unui caine depinde despre ce suma vorbim si sa se stabileasca exact banii unde merg:la intretinerea de locuri de joaca pentru caini,la dotarea cu obiecte pentru indepartarea dejectiei in zone publice,etc.astfel o suma de 5-10 lei pe luna nu e un abuz o suma ce depaseste asta e abuz intrucat un caine nu consuma cat consuma un om ,avand alte cerinte biologice.

Răspuns la: animalele la intretinere

Adăugat de : bastonik, 28 mai 2013

