Trebuie să ai studii ca să devii asistent maternal?

Ştire online publicată Luni, 16 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Eu aș vrea să îngrijesc un copil ca asistent maternal, dar am auzit că trebuie să ai studii pentru asta. Eu am făcut liceul, dar nu mi-am luat diploma de bacalaureat” (Steluța Papaiani).Potrivit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru obținerea atestatului de asistent maternal nu se pune problema studiilor pe care le are persoana interesată, cu alte cuvinte, nu contează ce școală ai.Trebuie îndeplinite, în schimb, o serie de alte condiții, de la care nu se admite niciun fel de derogare a) persoanele interesate să aibă capacitate deplină de exercițiu b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătății și profilul lor psihologic, să prezinte garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi c) să aibă în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament sau în încredințare d) să fi urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecția copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.Răspundere majorăActivitatea asistenților maternali este monitorizată atent vreme de trei luni, cât durează perioada de probă, timp în care urmează și cursurile de formare profesională (minim 60 de ore), organizate de angajator. Atestatul este valabil trei ani, dar poate fi suspendat sau retras dacă se constată nereguli. Atenție! Dacă i se întâmplă ceva rău copilului din vina asistentului, acesta răspunde în fața legii penale.Pentru toți cei interesați de acest subiect, persoana care, pentru o anumită perioadă, ia în îngrijire, la domiciliul său, ca urmare a deciziei Comisiei Județene pentru Protecția Copilului, unul sau mai mulți copii, se numește asistent maternal În momentul încredințării copilului, aceasta semnează un contract de muncă și beneficiază de toate drepturile unui angajat la o instituție de stat Atestarea nu implică un anumit nivel al studiilor Și bărbații pot obține atestarea Oriunde pleacă, asistentul maternal trebuie să ia copilul cu el, prin contract neavând voie să-l lase în grija altcuiva.