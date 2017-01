Cosmetica la domiciliu

Tratament pentru închiderea porilor

Ştire online publicată Joi, 27 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Mă demachiez în fiecare seară, folosesc apoi o loțiune tonică și o cremă pentru ten normal. Ceea ce nu-mi place de la un timp este că am din ce în ce mai mulți pori des-chiși pe față. Aș vrea să știu de ce tratament am nevoie în acest caz?”. (Marina, din Mangalia) xxx Dragă Marina, porii feței sunt deschiși pentru că în zona respectivă se secretă sebum în exces, motiv pentru care Bogdana Oancea, specialistă în cosmetică (Salonul Crazy Colors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), atrage atenția că prima condiție pentru închiderea porilor este curățarea profundă și asigurarea unei permanente și corecte îngrijiri a tenului. Pentru aceasta, va trebui să recurgi la un tratament cosmetic complet, foarte bine efectuat, care include și proceduri pentru închiderea porilor. Măștile speciale pentru închiderea porilor ajută și ele la recăpătarea aspectului frumos al pielii, însă cel mai bine este să le folosești sub îndrumarea unei cosmeticiene, pentru a evita deshidratarea feței, o altă mare problemă în astfel de situații.