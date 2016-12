Tranzacţie imobiliară „cu năbădăi“

Tranzacție imobiliară „cu năbădăi“

Deși a plătit prețul casei, agentul imobiliar „amână de un an semnarea contractului de vânzare-cumpărare!“Agentul imobiliar care s-a ocupat de tranzacție, întâmplător și proprietarul casei în litigiu, ne-a confirmat că a primit „aproape toată suma” și se angajează „să semnăm oricând dorește dânsul vânzarea la notar”.„Ziarul Cuget Liber a rămas singura mea speranță de rezolvare a acestei grave situații și mi-am permis să vă prezint cazul meu nefericit. În urma problemelor de sănătate, ale mele și ale soției – eu, operat pe cord, soția operată de cancer și programată și la o altă operație – am fost sfătuiți de medici să ne mutăm într-o zonă mai liniștită. Așa că în anul 2012 ne-am decis să vindem apartamentul din Constanța și să cumpărăm o casă în Valu. Am luat legătura cu agenția RODI-VAL din Valu Traian, agent imobiliar Simion Nicușor, care este și dezvoltator imobiliar.” - și-a început povestea Neculae Mamut.Au urmat acte… de mânăApoi, plin de indignare, bărbatul ne-a povestit că a urmat o tranzacție „cu năbădăi”. Totul a început cu antecontractul nr. 11 din 29.08.2012, când a plătit 3.500 euro, ca avans din 37.000 de euro, cât costa casa, urmând ca până pe data de 25.09.2012 să se încheie în formă autentică contractul de vânzare-cumpărare. Pe 10.09.2012 s-a încheiat un act de mână, prin care s-a suplimentat suma cu încă 23.400 euro, iar diferența de 10.000 de euro să se dea la semnarea actelor notariale. Pe 24.09.2012 s-a făcut alt act de mână prin care s-au plătit 10.000 euro, achitându-se astfel valoarea totală a casei. „Marele necaz este că pe 25.09.2012, agentul imobiliar Simion nu s-a prezentat pentru încheierea actului de vânzare-cumpărare. Ne-a dat voie să ne mutăm în casă, dar când ne-am mutat, casa nu era dotată cu utilități așa cum s-a specificat în antecontract, adică branșament apă și energie electrică. Plus finisajele nefăcute, izolația făcută pe jumătate, prize căzute din pereți, iar prin terasă se infiltra apă. Am plătit noi o grămadă de bani ca să închidem terasa și să facem alte lucrări. Pe 19.12.2012 ne-am prezentat la notar, unde s-a făcut încheierea de autentificare cu nr. 1423, în care se specifica obligația vânzătorului de a încheia în formă autentică contractul de vânzare-cumpărare până la 15.03.2013, fapt care nu s-a efectuat nici până în prezent. Suntem disperați, nu ne mai răspunde nici la telefon… Menționăm că în al doilea antecontract, s-a trecut doar suma de 5.000 euro ca valoare totală, iar restul sumei specificate în actele de mână, în valoare de 32.000 euro, nu reapar în actul final, asta e tragedia noastră!” - susține Neculae Mamut, care s-a oprit aici cu relatările, deși ar mai fi avut multe de povestit din această… odisee.„Neînțelegeri, apărute pe parcurs!“…Contactat de redacția noastră, Nicușor Simion, agent în cadrul Agenției RODI-VAL și totodată proprietar al locuinței în litigiu, a recunoscut că în baza unui antecontract, N. Mamut a cumpărat o casă de la el, tranzacție pentru care „mi-a dat aproape toată suma. Dar au apărut niște neînțelegeri pe parcurs, din cauză că, inițial, am făcut o înțelegere, ce-i drept, verbală, nu scrisă, ca să facem un schimb între apartamentul lui și casa mea. Numai că el a vândut apartamentul și a reținut o sumă de bani. De acolo au apărut divergențele. Plus că apoi am făcut lucrări în plus față de înțelegerea inițială, pe care le-a cerut dânsul…„Vrea bani de la mine!“„Nu știu ce urmărește, se folosește de faptul că este bolnav pentru a obține niște bani în plus de la mine. Am fost la notariat, numai că el a venit cu un avocat, încearcă să obțină niște bani de la mine. Plus că și-a pus casa în vânzare, m-a solicitat s-o vând eu direct, că încă sunt proprietar. Am înțeles că a făcut datorii pe la lume…” - a adăugat N. Simion, care a ținut să precizeze că, ulterior, a expediat o notificare partenerului său de tranzacție pentru o nouă întâlnire la notariat: „Dar nu s-a prezentat. Mă sună mereu și îmi cere diverse sume de bani!”.„N-am fost căutat!“Pe de altă parte, N. Mamut susține că nu a fost căutat de încă proprietarul casei pentru semnarea actelor: „Minciuni, numai minciuni, m-am săturat! Dar așa bătrâni cum suntem, nu ne dăm bătuți, o să ne căutăm dreptatea, o să răzbim noi până la urmă! Dar nu sfătuiesc pe nimeni să dea bani pe act de mână!”.„Vreau să închei lucrurile!“Rugat să ne spună ce are de gând să facă în continuare, reprezentantul agenției imobiliare ne-a spus răspicat: „Oricând dorește dânsul, mergem și facem vânzarea la notariat, ca să închei aceste lucruri. O să-l notific să semnăm vânzarea!”.Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare.