„Trandafirii sunt pentru bogaţi, iar criza pentru omul de rând...“

Vox populi

„Trandafirii sunt pentru bogați, iar criza pentru omul de rând...“

Ştire online publicată Vineri, 21 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Criza financiară internațională a readus în prim plan, și în România, lucruri despre care nu se vorbea, pe care aproape toți le uitaseră și nimeni nu bănuia că ar putea reveni. Pe fondul actualelor turbulențe sociale, când vine vorba despre efectele crizei în România, nimic nu mai pare surprinzător. Dacă specialiștii caută în disperare soluții pentru preîntâmpinarea dezastrelor pe care criza le-ar putea provoca, oamenii simpli au cu totul altă percepție despre acest subiect. Toată viața a fost în criză „Se tot vorbește despre criza care a lovit lumea, dar eu, unul, de mic, tot într-o criză mă știu - ne-a povestit Aurel Ionescu (67 ani, din Constanța). Tata muncea la CAP, mama stătea acasă cu noi, copiii. Eram patru. Mereu se plângeau ai mei că suntem în criză de bani. Abia ne dădeau un ou la școală ca să ne cumpărăm câte o eugenia. Și pe vremea aia aveam colegi care mâncau zilnic ciocolată și tot felul de bunătăți, că se găseau, slavă Domnului! Îl întrebam pe tata de ce nu e criză și pentru ei, iar el ne spunea cu tristețe că ăia mari de la partid nu servesc așa ceva. Nu prea înțelegeam eu pe atunci mare lucru din criza aia! După ce am crescut și mi-a dat și mie Dumnezeu trei copii, parcă molipsit de la tata, când cereau lu-cruri mai scumpe le spuneam să se abțină, că suntem în criză de bani. Nici ei nu înțelegeau de ce pentru mulți alți colegi și prieteni nu era criză! Acum sunt pensionar și tot în criză financiară mă aflu. Îmi drămuiesc orice leuț ca să pot supraviețui cu băbuța mea. Tot aud vorbindu-se de criză financiară și mă pufnește râsul!”. De câteva luni, bărbatul este portar la un restaurant de fițe din Constanța și, seară de seară, i se face scandal pentru locurile de parcare. Vede cu ochii lui că se mănâncă și se bea de milioane aici, iar petrecăreții, de toate vârstele, sunt relaxați, n-au nici o treabă cu criza. „E mai clar ca oricând că tot ce înseamnă criză lovește în cei ca mine. Cât timp își aștepta prietena, l-am întrebat pe un tânăr de bani gata care a intrat în vorbă cu mine, cum e cu criza asta, că nu prea înțeleg. El mi-a privit geaca modestă și mi-a spus, dar pe un ton, ca să-mi intre bine-n cap: «Nene, așa cum trandafirii sunt pentru cei bogați, criza este pentru cei săraci!». Și zău că are dreptate!”. Criza - ca țap ispășitor! „Parcă special pentru patronul nostru a venit criza asta! Are motive babane să ne micșoreze salariile, să ne taie bonurile de masă. Avem de lucru, nu-s probleme la noi, la firma de construcții, dar el se plân-ge că dacă nu strânge șurubul o să fie rău de tot. Și ca să nu ne facem planuri de sărbători, ne-a spus să ne luăm adio de la prime. Dar a uitat că nici anul trecut, de Crăciun, nu ne-a dat mare lucru, însă nici noi n-am avut curaj să-i aducem aminte! De fapt, mereu am făcut ciocul mic, ca să nu ne pierdem serviciul, am lucrat și la negru, și pe bani puțini. Vara muream de cald pe acoperișuri și nu ne dădea nici măcar o sticlă cu apă! N-am văzut un om așa meschin! Un coleg i-a spus verde că Dumnezeu nu dă cu parul și l-a dat afară. Acum se judecă. Pentru noi a fost mai mereu criză! Dar, vorba românului, ferească Dumnezeu de mai rău!” – Mircea, 49 ani. Dormiți liniștiți, că băncile se lăfăie în continuare în bani! „Se tot spune că băncile sunt cele mai lovite de criza asta! Probabil așa este, dar știu că și acum își duc salariile acasă tot cu sacul, iar nouă ne bagă, așa, pe… neve, tot felul de comisioane și clauze ascunse la contract, de plătim până ne ia dracul un credit. Nu spun toate statisticile că în bănci se iau cele mai mari salarii din țară? Dacă au dat iama în bănetul oamenilor, acuma să intre și ei în șomaj, că noi, cei cu salarii modeste, oricum nu ne permitem să ne împrumutăm de la ei. Dacă aveau puțină măsură, probabil că nu s-ar fi ajuns aici, nici în America, nici la noi. Garantez că n-am nimic cu capra vecinului, dar aș vrea să apună soarele și pe strada lor. Că pe a mea, cel puțin până acum, a fost mereu semiîntuneric!” - Lili Cucu, 39 ani. Politicienii nu se dezmint… „Mie nu mi-e frică de criză, că nenea Geoană ne-a promis că partidul lui are un plan bun anticriză și n-o să ne afecteze nici un pic nenorocirea. Drept urmare, mergeți la vot și votați-i pe cei care n-au mâncat în viața lor gogoși electorale!” - Daniel, student.