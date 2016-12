„Tot eu trebuie să fac ciocul mic, pe proprietatea mea!“

Stă la îndemâna tuturor să nu mai tolerăm atitudinea arogantă a celor care au o problemă să-și facă treaba până la capăt. Este mesajul pe care, un constănțean, a dorit să-l transmită, odată cu „povestea“ lui.Romulus Scacicov, din Constanța, a ținut să atragă atenția asupra unui aspect cu care se confruntă de ani de zile, mărul discordiei dintre el și Enel fiind punctul de transformare 67, situat în incinta curții sale, respectiv pe strada Frunzelor nr. 160. Dincolo de fapta în sine, ceea ce l-a deranjat, în toată această perioadă, a fost atitudinea „sfidătoare” a lucrătorilor care, după ce terminau lucrările de întreținere, în loc să facă și curățenie la fața locului, îl luau peste picior, lăsând în urmă, pe terenul său, o mizerie de nedescris, pe care o înlătura pe propria cheltuială (bărbatul susține că are și dovezi în acest sens). De un asemenea episod a avut loc și în acest an. Sătul până peste cap de situație, i-a avertizat pe lucrători că, dacă nu lasă lună în urmă, îi va reclama șefilor, susținând că, nici așa, nu a fost luat în serios de aceștia.Până la Dumnezeu, te mănâncă sfinții! „Locuiesc pe str. Frunzelor nr. 160 și sunt proprietar al terenului aflat între PT 67 și str. Rândune-lelor. În urma recentelor lucrări la acest transformator, echipa de întreținere mi-a violat și distrus terenul, producându-mi pagube evaluate de mine la circa 400 de lei, prin ruperea porții, depozitarea de resturi de materiale de construcție, pietre, nisip, peste ceea ce sădisem și răsărise deja, respectiv ceapă de arpagic, usturoi, tot felul de verdețuri. I-am rugat frumos să curețe, dar m-au luat peste picior, mi-au zis că n-au ei treabă cu mine, că de unde știu ei că e pământul meu… Tot eu trebuie să fac ciocul mic, pe proprietatea mea! Pentru că am tot avut experiențe din astea, am depus o reclamație la Enel, ca să știe și șefii lor cum se comportă unii angajați și cum refuză să-și facă treaba până la capăt. Știți vorba aia românească, «Până la Dumnezeu, te mănâncă sfinții!». Dar, la registratură, mi s-a spus că răspunsul poate să dureze și 30 de zile. E perioada în care trebuie să-mi recultiv acea bucată de pământ distrusă și, în plus, nu mai suport să fiu luat peste picior pe proprietatea mea!”Executantul lucrării, o firmă terțăAnalizând situația, reprezentanții Enel Distribuție Dobrogea au precizat că, la data de 18.02.2014, s-au finalizat lucrările de întreținere și reparații pentru postul de transformare situat în incinta curții reclamantului, respectiv pe strada Frunzelor nr. 160. Însă, această lucrare a fost executată de către o firmă terță de specialitate. Cât pri-vește accesul către postul de transformare, acesta se face, într-adevăr, prin curtea familiei Scacicov, postul fiind plasat la circa un metru distanță de poartă, iar pe terenul dintre gard și post erau depozitate materiale de construcții ale abonatului: „Societatea terță a efectuat lucrări strict în aria delimitată de gardul înconjurător, suprafețele prezentate fiind utilizate numai în scop tehnologic. În concluzie, societatea terță ce a efectuat mentenanța, în cursul zilei de ieri (n.n. 1 aprilie a.c.), a executat lucrări de curățenie în incinta delimitată de un gard între PT și proprietatea reclamantului”.Poveste vecheCititorul nostru profită de acestă împrejurare pentru a readuce pe tapet o problemă mai veche: „Reamintesc Enel, și pe această cale, că în urma cererii mele, prin adresa Enel nr. 5651 E din 08.06.2010, și-a dat acordul pentru mutarea PT 67 din locul actual, prin amplasarea unui transformator în anvelopă, la limita proprietății, și eu fiind de acord cu cedarea de bunăvoie a terenului în litigiu. Presupun că din comoditatea unor subalterni, nu s-a putut pune în practică. Pentru ca să nu apară noi neînțelegeri, propun să cumpărați terenul la prețul actual. Până atunci, rog insistent să dispuneți curățirea terenului și expedierea despăgubirilor cuvenite pentru stricăciunile produse. În caz contrar, mă văd silit să vă acționez în justiție”.PT 67 deservește sute de abonațiPotrivit Enel, postul de transformare 67 deservește consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Frunzelor, Dumitru Marinescu, Ion Roată, 8 Martie, Nucilor, Fulgerului, asigurând alimentarea cu energie electrică a peste 600 de clienți din cartierul Coiciu.