Ştiţi câte boli trec de la animale la oameni? (II)

1

faptul ca parlamentarii nostrii

sunt sub influenta clara a ONG-urilor promaidanezi, arata caracterul malefic al acestora. Nu doar antiuman ci si antidemocratic. Ar fi timpul ca procurorii nostri sa se autosesizeze (atitea persoane mutilate, atitea leziuni grave, atitea vieti luate de maidanezi, plus atitea persoane imbolnavite...) si sa inceapa achete serioase cu privire la metodele ONG-urilor si presiunile politice pe care le fac. (Eventual mita raspindita.) Chiar azi am vazut o scena cutremuratoare: un indvid, a adus un grup de 4-5 pui de caine linga un bloc si le-a lasat un sac cu hrana artificiala. Maidanezii sut inmultiti premeditat, sistematic! Este clar ca fosta Securitate este ascunsa in aceasta actiune. De aici si lipsa de eficienta a masurilor antimaidanezi. De aici si indiferenta fata de cetateni. Cine apara cetatenii si viata normala in aceasta tara? Suntem risul Europei si al lumii! Alesii nostri, nu stiu nimic?