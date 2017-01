Ştiţi care sunt cele mai sănătoase ceaiuri din lume?

Știți care sunt cele mai sănătoase ceaiuri din lume?

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

După apă, ceaiul este considerat cea mai populară băutură din lume și, indiferent de meridian, este savurat nu doar din plăcere, ci și pentru menținerea unei bune sănătăți. Potrivit unui clasament realizat de RealSimple, la nivel mondial, cele mai savurate ceaiuri sunt cel negru, alb și verde.Ceaiul negru reprezintă 75% din ceaiul băut la nivel mondial. Acesta este și tipul de ceai cu cea mai mare concentrație de cafeină, aproximativ 40 de miligrame la o ceașcă. Pentru comparatie, o ceașcă de cafea are undeva între 50 și 100 de miligrame de cafeină.Efectele benefice sunt date de cantitatea mare de antioxidanți, care, printre altele, scad concentrația de colesterol din sânge. Cercetările au arătat că cel puțin trei cești de ceai negru pe zi micșorează riscul de atac cerebral cu 21 la sută.Ceaiul verde are o aromă delicată, concentrația de cafeină fiind mai mică, respectiv de 25 de miligrame la o ceașcă. Este produs din același tip de plantă ca și ceaiul negru, dar dacă în cazul acestuia procesul de fermentare este finalizat, în cazul ceaiului verde fermetarea este oprită într-o fază primară. Conține catehine și protejează de cancer și boli de inimă. Un studiu arată că o ceașcă de ceai verde pe zi scade riscul bolilor cardiovasculare cu 10 la sută.Ceaiul alb conține cea mai mică doză de cofeină. Frunzele trebuie culese tinere, concentrația de cafeină fiind de circa 15 miligrame la o ceașcă. În schimb, are o concentrație foarte mare de antioxidanți și substanțe benefice organismului. Este recomandat și celor diagnosticați cu diabet. Studiile au dovedit că ceaiul alb, consumat frecvent, îmbunătățește toleranța la glucoză și reduce colesterolul rău.