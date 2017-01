Tipuri de femei care trebuie evitate (2)

Ştire online publicată Luni, 28 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Așa cum există bărbați de care ar fi mai bine să fugi, la fel sunt și femei care pot să le dea mari bătăi de cap partenerilor lor. De la domnișoara obsedată de măritiș, la frumoasa materialistă, specialiștii au întocmit o listă cu cinci tipuri de femei cu care n-ai vrea să ai de-a face! Femeia cu care trebuie să te porți cu mănuși Această femeie este foarte sensibilă - atât de sensibilă, încât este rănită de orice eveniment banal din viața ei. Cea mai fină critică sau chiar orice comentariu inofensiv o vor face să izbuc-nească în lacrimi. Nici nu te vei dezmetici bine și te vei trezi cerându-ți scuze toata viața pentru lucruri pe care le-ai făcut. Cea mai bună soluție este să ieși din viața ei, pentru că, chiar dacă te temi că se va sinucide din cauza plecării tale, în mod cert te va ame-nința cu suicidul atunci când nu îi va conveni ceva. Femeia materialistă Deși arată foarte bine și în mod cert vei întoarce capul după ea pe stradă, femeia materialistă este de fapt o creatură însetată doar de bani, care va ieși cu tine doar pentru banii pe care îi ai in portofel, cont, etc. Inițial ai putea fi fascinat de ea; în timp, însă, vei descoperi că, sub chipul ei frumos, se află un mare gol.