Tinerii, afectaţi şi ei de problemele colonului?

Medicul de gardă

Tinerii, afectați și ei de problemele colonului?

„În familia noastră nimeni n-a avut probleme cu colonul. Am un singur băiat, are 34 de ani, s-a mutat cu o fată și amândoi mănâncă pe unde apucă, iar dacă le duc eu mâncare gătită, o găsesc stricată prin frigider. Nu se simțea bine, a fost la un control și i-au depistat probleme cu colonul. O fi din cauză că nu se mai hrănește ca lumea? – întreabă o cititoare.Într-adevăr, cu ani în urmă, de regulă, persoanele în vârstă erau diagnosticate cu asemenea pro-bleme. Din păcate, după cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, în prezent, numărul tinerilor care se plâng de probleme digestive este din ce în ce mai mare. Partea rea este că neavând obiceiul să meargă la medic pentru orice semnal tras de organism, în general, la tineri, boala este diagnosticată în forme mai avansate. Partea bună este că, diagnosticată în fază incipientă, boala de colon poate fi tratată cu succes.În ceea ce privește cauzele care duc la îmbolnăvirea colonului, dieta se află pe primul loc, iar dacă este necorespunzătoare, ne poate afecta sănătatea la modul cel mai serios. Astfel, alimentația bogată în grăsimi animale nesa-turate, dar și uleiurile vegetale saturate sunt declarați dușmani ai colonului. Rău fac organismului și alcoolul consumat zilnic, în exces, fumatul, carnea roșie, lipsa fibrelor din alimentația zilnică.În ceea ce privește cauzele de natură ereditară, într-adevăr, circa jumătate dintre persoanele care au părinți sau rude foarte apropiate diagnosticate cu probleme ale colonului se îmbolnăvesc de cancer digestiv. De asemenea, afecțiunile inflamatorii ale intes-tinelor, boala Chron constituie alți factori favorizanți pentru cancerul colorectal.Având în vedere importanța începerii tratamentului din fazele incipiente ale bolii, medicul reco-mandă și tinerilor cel puțin un control medical pe an.