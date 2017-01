Ţine un frigider defect în casă pentru că magazinul de la care l-a cumpărat s-a desfiinţat

SEMNALE

Ține un frigider defect în casă pentru că magazinul de la care l-a cumpărat s-a desființat

Teoretic, legislația asigură consumatorilor dreptul de a fi despăgubiți pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor și serviciilor, folosind în acest scop mijloacele legale. În realitate, există consumatori care nu știu (sau nu fac nici un efort în acest sens) că legea obligă agenții economici să-i informeze complet, corect și precis asupra caracteristicilor esențiale ale produselor și serviciilor pe care intenționează să le achiziționeze la un moment dat, astfel încât să aibă garanția că acestea corespund cât mai bine nevoilor lor și să știe dacă și cum pot fi despăgubiți pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu respectă standardele de calitate sau clauzele contractuale. Andrei Viciu (47 ani), de exemplu, s-a împăcat, la un moment dat, cu ideea că singura soluție este aceea de a-și cumpăra un alt frigider, după ce magazinul de la care a achiziționat, în anul 2009, o combină frigorifică care încă se află în perioada de garanție, „s-a evaporat pur și simplu. Simt și eu criza pe pielea mea și m-am gândit că magazinul respectiv, tot din cauza crizei s-a desființat. Am încercat pe cont propriu să repar combina, dar toți specialiștii pe care i-am chemat mi-au zis că nu mai poate fi reparată, fiind vorba despre o hibă serioasă de fabricație. N-ar fi pentru prima oară când fluier a pagubă, probabil și pentru că sunt depășit de birocrația din țara asta. Sincer, mi-e silă să cerșesc atenție la uși care se deschid cu greu. Un prieten m-a tras de mânecă și mi-a spus să nu mă culc pe o ureche și să încerc să dau de urma magazinului. S-a oferit și el să mă ajute, însă nici el, cu relațiile lui, nu a reușit. Citesc ziarul dumneavoastră și m-am gândit că puteți să-mi dați o pistă - în cazul în care ea există - ca să pot să-mi recuperez paguba. Vă rog din suflet să mă ajutați să aflu ce pot face, legal, în cazul meu?”. Luptați pentru drepturile dumneavoastră În situația semnalării de către consumator a unei lipse de conformitate la produsul pe care l-a achiziționat și care se află în termen de garanție, legea îl obligă pe vânzător să răspundă față de cumpărător. Prin urmare, în cazul semnalat mai sus, vânzătorul, prin magazinul respectiv, trebuie să dispună măsurile care se impun - fie de reparare, fie de înlocuire a produsului defect, în virtutea contractului pe care îl are cu consumatorul. Având în vedere situația relatată de cititorul nostru, Dionisie Culețu, director al Comisariatului județean de Protecția Consumatorilor Constanța, îi recomandă ca pe baza tuturor documentelor de care dispune, să facă o fișă de reclamație pe care s-o depună la sediul acestei instituții (strada Poporului, nr. 121 bis, Constanța, telefon: 0241.554.557), pe baza căreia să se demareze cercetările în acest caz: „Noi vrem să-l ajutăm să-și rezolve problema, dar avem nevoie de toate datele de care consumatorul dispune. Să vedem, cu sprijinul Registrului Comerțului, dacă firma de la care s-a achiziționat frigiderul are sau nu filială sau sucursală în Constanța. Dacă nu, atunci transmitem dosarul către București, pentru a se rezolva situația care s-a creat” - ne-a mai spus Dionisie Culețu. Important este ca orice consumator să lupte pentru ca drepturile sale să nu mai fie încălcate printr-o formă sau alta și să știe că protecția consumatorilor nu este altceva decât o componentă de bază a programelor de protecție socială, destinată să amelioreze continuu drepturile consumatorilor.