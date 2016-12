Ştii să te încurajezi singur? Eşti copleşit de… gura lumii?

Știi să te încurajezi singur? Ești copleșit de… gura lumii?

Încrederea în sine este singura care îi poate ajuta pe oameni să meargă mai departe chiar și atunci când simt că le fuge pământul de sub picioare. Or, în cultivarea acestui sentiment, familia are un rol esențial, iar primii ani din viață sunt covârșitori și în inocularea ideii că niciodată nu-i putem mulțumi pe toți cei din jur.Scriam în ediția precedentă a ziarului nostru despre cazul unui băiat în vârstă de 17 ani obsedat de aspectul său fizic, obsesie care, în timp, l-a făcut să-și piardă încrederea de sine. Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că, de regulă, astfel de situații apar în mod special la copiii ai căror părinți au, la rândul lor, probleme la acest capitol. La fel de important pentru consolidarea acestui sentiment este însă și mediul în care copiii vor învăța: „Este un lucru vizibil, nu trebuie să faci o cercetare științifică în viața unei familii ca să-ți dai seama că părinții cu încredere de sine foarte dezvoltată vor crește copii cu înaltă stimă de sine. Chiar dacă au probleme, părinții trebuie să facă un efort, chiar susținuți de specialiști, atunci când cu forțe proprii nu reușesc, să-și educe copiii în acest spirit, fie și doar pornind de la premiza că persoanele care au reușit să-și consolideze încrederea de sine cad rar în patima viciilor de tot felul, precum violența, alcoolul, drogurile etc.“. Or, este suficient ca fiecare să-și recu-noască propriile calități pentru a fi într-o relație mai bună cu el însuși.Învață să vezi partea plină a paharuluiAșadar, o mare încredere în sine, dacă nu e moștenită, trebuie formată cu ajutorul părinților dar și al celor alături de care crești și înveți. Asta presupune să vrei să-ți rezolvi singur conflictele interioare, problemele, să știi să te faci înțeles de cei din jur, să comunici cu ei. Or, toate astea sunt posibile dacă pornești de la premiza că orice om are atât calități, cât și defecte. Gândind astfel, va fi mai bine nu doar pentru tine, ci și pentru cei din jur. Modalitățide optimizare a încrederiiSintetizând, psihologul ne-a prezentat câteva metode simple de creștere a încrederii de sine, la îndemâna oricui.• Nu te subestima!, ar putea fi prima dintre ele, căci atâta vreme cât îți recunoști calitățile și toate lucrurile care te fac să te simți bine în pielea ta și calitatea vieții va fi mai bună. Și nu uita, pune preț pe micile complimente!• Nu face urechea pâlnie la ce gândesc alții. E adevărat că trăim în societate și trebuie să ne pese de felul cum suntem percepuți. Oricât de mult am încerca însă, nu-i putem mulțumi pe toți. De aceea, psihologul atrage atenția că atâta timp cât nu vom lua deciziile cele mai bune pentru noi și ne vom gândi mereu la… gura lumii, vom fi într-un permanent conflict cu încre-derea în propria persoană.• Încurajează-te singur! Auto-penalizarea dură a oricărei nereușite nu face altceva decât să atragă ca un magnet gândurile negative la adresa propriei persoane. Ideal ar fi să-ți spui, și în gând, și cu voce tare, că dacă te străduiești, mai devreme sau mai târziu vei obține ceea ce îți dorești, astfel încât să te simți mândru de tine. De ce ar fi alții mai buni decât tine? Poartă asupra ta un obiect care are legătură cu o perioadă fastă din viața ta. Imediat îți vei da seama că și tu poți fi la fel de bun ca alții! Practic, dacă nu lași nemul-țumirile legate de propria persoană să zburde și nu te blochezi în imperfecțiuni, ești pe drumul bun al consolidării încrederii de sine.