Ştii ce fier de călcat să alegi pentru familia ta?

Știi ce fier de călcat să alegi pentru familia ta?

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Călcatul rufelor nu este o operațiune prea ușoară, iar dacă fierul nu are calitățile necesare, ne putem trezi că am muncit degeaba. Mai mult, potrivit Click pentru femei, fierul de călcat trebuie ales și în funcție de nevoile fiecărei familii.De exemplu, în familiile unde se calcă multe rufe, se recomandă un fier de călcat mai sofisticat. Din fericire, în magazinele care comercializează produse electrocasnice se pot găsi de la cele mai sofisticate modele, până la cele mai simple. Dacă ai o familie numeroasă și calci foarte multe haine, cu siguranță vei avea nevoie de un fier de călcat cu o putere mare, o capacitate a rezervorului mai mare și multe funcții: anti-calcar, anti-picurare, auto-curățare etc. Și talpa trebuie să fie foarte rezistentă. Așadar, alege un model cu talpă din oțel inoxidabil.Performanța depinde și de funcțiile fierului de călcatDe regulă, fierul de călcat are câteva funcții. Este însă extrem de important ca fiecăreia să i se acorde atenția necesară, dacă vrem ca rufele noastre să fie călcate fără cusur. Funcția de încălzire în trepte - poate una dintre cele mai importante este funcția de încălzire în trepte. Astfel, poți alege temperaturi diferite în funcție de materialul textil pe care dorești să-l calci. De exemplu, materialele sintetice trebuie călcate la o temperatură foarte scăzută și fără a folosi aburul iar bumbacul poate fi călcat la o temperatură mai ridicată. Funcția anticalcar - păstrează în permanență rezervorul curat, evitând depunerea de calcar pe care o lasă, de obicei, apa. Funcțiile jet aburi și stropire - te ajută foarte mult în procesul de călcat. De asemenea, poți alege un model care să prezinte și funcția termostat.