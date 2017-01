„Ştie domnul primar ce fac… şoarecii când pisica nu-i acasă?“

VOX POPULI

„Știe domnul primar ce fac… șoarecii când pisica nu-i acasă?“

Deși s-au cam împăcat cu ideea că, fie și atunci când au o problemă gravă de rezolvat, care ar necesita atenția primarului, constănțenii sunt pasați altor reprezentanți ai primăriei, pentru că însuși edilul-șef a dispus asta, felul cum reacționează diferitele direcții și oficii ale municipalității în relația cu cetățenii le crește nivelul adrenalinei contribuabililor care le cerșesc un pic de atenție. L. Onofrei (43 ani) n-o să-i acorde niciodată circumstanțe atenuante primarului Constanței pentru emiterea dispoziției prin care îi ține la distanță pe constănțenii care consideră că dacă ar fi ascultați de primar, și subordonații săi îi vor trata cu mai multă considerație. Dilema lui este cu atât mai mare cu cât știe că, potrivit Legii administrației publice locale, primarii sunt obligați să organizeze audiențe: „Îmi pare rău că trebuie să amintesc de o veche zicală românească «Peștele de la cap se împute!», însă fac trimitere la ea din cauză că nu ar trebui să mai tolerăm felul cum suntem tratați chiar de cel pe care l-am votat și care ne-a promis că o să fie la dispoziția noastră douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru. Cel puțin așa mi-a spus mie la o întâlnire pe care a avut-o cu alegătorii în Tomis Nord. Înțeleg că, între timp, domnul primar a fost prea ocupat cu carnavalurile braziliene și cu distracțiile în țări exotice prin concedii fără plată. N-am auzit ca vreun alt primar din țară să-și fi luat concediu fără plată ca să se distreze. După mine, domnul primar se distrează foarte bine și în România, în tot felul de cluburi sau în spectacole la televizor. Sincer, nici nu aș sta în calea distracției sale dacă și-ar face puțin timp și pentru amărăștenii care insistă să vorbească civilizat cu dânsul, nu repezit, pe trepte sau pe stradă. L-am auzit spunând la nu știu ce post TV că a repetat toată vara pentru patru ore de dans la carnavalul de la Rio. Păi, să nu-ți crească adrenalina când vezi că primarul are timp pentru orice, numai pentru audiențe nu? Poate să ne prostească cu scuze că are alte probleme pe cap, când dânsul o ține numai într-o distracție?”. Supărarea cititorului nostru este extremă pentru că și subordonații primarului, contaminați de morbul indiferenței șefului lor, îi tratează cu „un sictir” asemănător atunci când se pune problema audiențelor. Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții La fel de indignat de felul cum tratează primăria relațiile cu cetățenii este și Dumitru Cojocaru, care așteaptă să fie primit în audiență la primărie de la începutul lunii iulie a.c., când a făcut o ce-rere în acest sens, înregistrată cu nr. 91001. Scrisoarea era adresată Oficiului Juridic, care se angajase, printr-un răspuns anterior, dat în 2007!, să aplice legea pentru rezolvarea unei sesizări personale. Cititorul nostru ne-a spus că a așteptat cuminte două luni de zile răspunsul. Neprimindu-l, în ziua de 8 septembrie 2010 a solicitat o audiență la un viceprimar. N-a avut… tupeul să-l deranjeze pe primar, întrucât știa „că nu suportă audiențele, dar ca și la nivelurile inferioare să fiu tratat cu aceeași indiferență, nu am crezut”. Când se aștepta mai puțin, i s-a acceptat o audiență la Direcția Administrației Publice Locale, de această dată cererea fiind înregistrată la nr. 114.642, cheie control 746. Disperarea bărbatului este că nici până în ziua de azi nu i-a fost transmisă data când va fi primit în audiență, cu toate că problema pe care nu o poate rezolva fără sprijinul municipalității este, din punctul lui de vedere, foarte gravă. „Vreau să-l întreb, prin ziarul Cuget Liber, pe primarul Radu Mazăre, dacă știe cum lucrează diferitele direcții și oficii ale primăriei în relația cu cetățenii, adică, dacă are idee ce fac șoarecii când pisica nu-i acasă?”. Întortocheatul traseu al așteptării Potrivit dispoziției primarului, constănțenii care insistă să fie primiți în audiență la domnia-sa trebuie să parcurgă anumite etape, prima fiind depunerea unei cereri. Abia după ce se declară nemulțumiți de răspunsul primit anterior, dovedesc acest lucru cu numărul de înregistrare scris pe bonul primit în momentul depunerii și înregistrării cererii, dar și faptul că au fost în audiență și la directorul direcției de resort și sunt nemulțumiți și de răspunsul acestuia, pot fi programați în audiență la primar. Teoretic, înscrierea pentru au-diențe, la toate nivelurile, se face la Biroul de Informații din cadrul Centrului de Informare Cetățeni, unde se va completa un formular de audiență. Traseul nu se oprește în niciun caz aici: pentru a li se răspunde care este data la care vor fi primiți în audiență, termenul de așteptare este de 21 zile. Dar, după cum reiese din cele scrise mai sus, numărul termenelor de așteptare depinde și de numărul direcțiilor pe la care se plimbă doleanța omului. v v v Ce mijloace considerați că ar avea constănțenii pentru a stopa birocrația din primărie și a fi primiți în audiență atunci când le arde buza?