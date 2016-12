Ştiaţi că rebranşarea la căldură mai e posibilă?

Semnale

Știați că rebranșarea la căldură mai e posibilă?

Cei care nu au mai dorit să fie abonații RADET au avut posibilitatea să depună cereri pentru debranșare în intervalul 15 mai - 15 septembrie a.c.Dacă anul trecut au fost depuse 137 de cereri de debranșare, în acest an, numărul solicitărilor de acest gen a ajuns la 175. Întrucât nu toți solicitanții au îndeplinit condițiile cerute de lege, din totalul cererilor depuse în acest an au fost aprobate numai 50, față de 30, câte au primit undă verde anul trecut.Cei cărora le-au fost respinse dosarele au rămas cu un gust amar, dar și cu groaza la facturile pe care vor trebui să le achite la iarnă. Paradoxal, tot un sentiment de regret încearcă și cei care s-au pripit solicitând să nu mai primească agent termic prin rețeaua centralizată de termofi-care, iar acum dau din colț în colț și nu știu ce să mai facă.„Mama are 68 de ani, eu am fost plecată la muncă în străină-tate și sunt venită în țară de câteva zile. Am rămas șocată când am văzut că s-a debranșat de la rețeaua RADET din cauză că a auzit dânsa că la iarnă facturile la căldură o să sară în aer. E așa o isterie în bloc, ce n-am văzut! S-a gândit că are o pensie modestă și nici pe capul meu nu vrea să pice. S-a debranșat fără să mă avertizeze măcar la telefon. Spune că o să se încălzească cu un calorifer electric. Acum regretă, mai ales că eu am ajutat-o întotdeauna cu banii. Una peste alta, aș vrea să știu dacă din punct de vedere tehnic se mai poate lega din nou la rețeaua de încălzire centrală. Am vorbit cu niște vecini și mi-au spus nu că dacă s-a debranșat, salu-tare, așa rămâne, că ar fi nu știu ce termene. Chiar așa să fie? Și mai am o rugăminte: dacă situația rămâne așa, maică-mea o să mai plătească vreo cotă din cheltuielile comune cu căldura? Și-atunci care mai e rostul debranșării? Cu mii de mulțumiri către Cuget Liber, Loredana Ionescu”.Vești bune!Persoanele care au ajuns la concluzia că debranșarea de la rețeaua centralizată de termoficare a orașului nu este cel mai bun… antidot împotriva facturilor mari la întreținere nu trebuie să dispere. Asta, din cauză că RADET le oferă posibilitatea să se rebranșeze chiar și pe ultima sută de metri. Cu condiția de a se grăbi! Totul, din cauză că data de începere a furnizării căldurii este determinată direct de temperaturile externe. Așadar, dacă v-ați hotărât să redeveniți abonații rețelei centralizate de termoficare, deplasați-vă cât mai repede la sediul RADET și depuneți o cerere în acest sens.Obligații comuneReferitor la obligațiile persoanelor debranșate de la căldura centralizată, chiar dacă debranșarea este totală, ele trebuie să contribuie la plata unui procent din factura totală de încălzire, proporțional cu cota parte indiviză, dar mai puțin decât locatarii care sunt branșați la sistem.Cum se vede debranșarea prin… lupă?Debranșarea nu este pentru săraci! Asta este concluzia la care a ajuns Mariana Dima, care își regretă decizia: „Am făcut-o în pripă, crezând că o să mă descurc, mai cu aragazul, mai cu un radiator. Dar și curentul e scump... e greu... Dacă aveam bani să-mi pun centrală proprie, poate că era mai bine!”. „Ca orice pe lumea asta, debranșarea are și avantaje, și dezavantaje. Eu am crezut că împușc doi iepuri cu aerul condiționat, dar și curentul costă...” (Dorina Lazăr). „M-am debranșat ca să-mi pun centrală proprie. Dar ce caterincă: cheltuieli, avize peste avize, și pentru noxele inhalate de vecini, treaba nu e așa de simplă!” (Liliana Țicleanu). „Cred că cele mai bune sunt repartitoarele, fiecare are posibilitatea să-și regleze consumul la el în casă și să plătească mai puțin” (Mihai Pârvu).Considerați că debranșarea are și avantaje, și dezavantaje?