Ştiaţi că nu e „cool“ să aruncaţi gunoiul la coş?

Semnale

Știați că nu e „cool“ să aruncați gunoiul la coș?

Tonul dat de campania națională de ecologizare, intitulată „Curățenie în toată țara! Într-o singură zi!”, care a fost dat în ziua de 24 septembrie a.c., i-a făcut pe mulți cititori să fie mai atenți la cauzele care duc la acumularea mizeriei în urbea noastră și să accepte că nu este doar vina edililor, ci și a cetățenilor fără „cei șapte ani de-acasă”. Pentru că asemenea mostre există cu miile în Constanța, ca să nu mai vorbim de județ, oamenii se întreabă de ce e așa de greu să aruncăm gunoiul la coș?Pe de altă parte, cârcotașii ar zice că atâta vreme cât în Constanța nu sunt suficiente coșuri de gunoi, iar sistemul colectării selective a deșeurilor este în mare suferință, gunoaiele aruncate la întâmplare, în locuri dintre cele mai neașteptate, vor face parte din peisajul constănțean multă vreme de-acum încolo… Alții, mai realiști, au ajuns la concluzia că și acolo unde există coșuri, unii nu au nicio jenă să stingă țigările pe jos sau să scape de ele aruncându-le pe geamul mașinii, fără să se întrebe ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar proceda așa? Aceeași optică este valabilă și atunci când se aruncă, la întâmplare, tot felul de ambalaje, pe stradă, în parcuri, în locurile de agrement, în incintele instituțiilor, pe scările blocurilor, pe plajă, pe faleză etc. etc. Dar cea mai gravă li se pare cititorilor noștri neasumarea acestor urâte obiceiuri și, mai mult, luarea în zeflemea a celor care îndrăznesc să atragă atenția că gunoaiele trebuie să ajungă, totuși, la coș sau, dacă el nu există, în niciun caz pe jos!Replici golănești!Mara Stănișoară circulă cu autobuzul 100, stația de plecare către serviciu fiind cea din zona Spitalului Municipal din Constanța: „De multe ori, în stație sunt foarte mulți tineri, care stau pe bordura gardului spitalului vechi în așteptarea autobuzului. Ei sunt veseli... cu ale lor. Nu m-a interesat niciodată ce vorbesc, nici gesturile lor, de multe ori neopotrivite unui spațiu public... Însă faptul că, nu o dată, nu de două ori, ci de multe ori, am văzut că mulți aruncă sticlele goale și tot felul de ambalaje în curtea spitalului m-a făcut să-i întreb de ce nu aruncă gunoaiele la coș, căci există în stație, și chiar nu dădea pe dinafară. Știți ce mi-a răspuns un tânăr?: «Pentru că nu e cool, madam! M-ai înțeles?», apoi s-a întors către grup, au început să râdă zgomotos, după care a scos o hârtie din geantă și a aruncat-o tot dincolo de gard. Niciodată nu m-aș fi așteptat la așa răspuns, mai degrabă la înjurături neaoșe!”. Cititoarea noastră crede că cei care au astfel de lacune în educație își pot face mendrele din cauză că nimeni nu-i amendează, cum se întâmplă în țările civilizate, unde, dacă ai aruncat un ambalaj cât de mic pe jos, plătești amenzi usturătoare. În parcuri, aceeași poveste…Natalia Grecu, Diana Marcu și Costela Dumitru fac plimbări dese, împreună cu bebelușii lor, prin parcul Tăbăcărie. Este adevărat că într-un loc atât de frecventat de constănțeni numărul coșurilor de gunoi este insuficient, dar asta nu înseamnă că „în timp ce tot noi ne plângem de mizeria din parc, să nu ne dăm seama că asta ni se datorează! Cel puțin în privința mucurilor de țigări, n-au nicio problemă. Dacă fiecare ne-am gândi că tot nouă ne facem un bine, am pune ambalajele în sacoșă. Oare e chiar așa de complicat să faci asta? Am certat odată pe cineva și m-a înjurat de mamă… Dacă nu stă nimeni să-i amendeze! O să ajungă orașul ăsta o groapă de gunoi nu doar la margine, dacă n-a și ajuns déjà. Ce e în zona Pieței Griviței, te iei cu mâinile de cap!”.Pui congelați aterizează în grădina vecinuluiFlorina Geanera este și ea mamă a unui copil mic și a observat că a sta afară cu micuții, pentru unii înseamnă a fuma, a bea tot felul de băuturi, a mânca semințe, a ronțăi tot felul de produse: „E problema lor că le place să mănânce pe stradă, dar nu înțeleg de ce nu-și iau gunoaiele cu ei dacă nu există coșuri la îndemână? Copiii văd și le urmează... frumosul exemplu”. Și ar mai fi un aspect: „Eu am o prietenă care lucrează la firma de salubritate. De la ea am aflat că mulți se distrează aruncând la pubela pentru hârtie, de exemplu, ambalaje din plastic, pâine uscată, au găsit și o pisică moartă... Oare ce-o fi așa de greu să fii civilizat?” - se întreabă și Marieta Zarciu.Dar, de departe, Liliana Anton a părut cea mai supărată: „Am amenajat spațiul verde din fața blocului, că era vai mama lui. Doar stăm vara sub un mic cort acolo, nu fac grădinărit, dar am semănat flori, să fie frumos pentru toți. Știți ce aruncă vecinii de la etaj? Tampoane, prosoape murdare, oale vechi, apă fiartă, pui congelat și câte altele!”.De ce credeți că germanilor, de exemplu, le-a intrat în sânge să nu arunce gunoiul pe unde apucă?