Testul HIV se face cu acordul persoanei

Medicina Muncii specifică ce analize sunt necesare la examenul medical de angajare, iar testul HIV nu face parte din acestea, din cauză că nu este legal să se condiționeze angajarea unei persoane de rezultatul unui asemenea test. „Chiar și în momentul în care am aflat ce lucru îngrozitor i se întâmplă prietenului meu, ca să nu mai vorbesc de perioada următoare, nu am avut nici un fel de reticențe față de el. De ce? Pentru că știam destule lucruri despre HIV/SIDA, informații care m-au ajutat să înțeleg că seropozitivii nu trebuie incluși într-o lume aparte, specială, ciudată, ci într-o lume în care mulți, cei mai mulți, intră fără voia lor. Amicul meu, de exemplu, a fost infectat în spital, de la niște seringi nesterilizate. Vi se pare normal ca el să sufere, iar cei care l-au îmbolnăvit să nu răspundă în nici un fel pentru acest lucru? Dar de ce mă mir, că doar trăim în România! Au fost însă, în cercul nostru, și băieți care imediat ce au aflat s-au dat la fund, uitând că l-au cunoscut vreodată. Atitudinea asta le aduce multă suferință celor infectați. De aceea, eu cred că numai persoanele care știu ce înseamnă acest virus nu au reticențe față de bolnavi. Orice aș spune eu, însă, discriminarea îi pândește pe seropozitivi la tot pasul, iar acest lucru este foarte greu de combătut atâta vreme cât mentalitățile față de această categorie de bolnavi nu se schimbă. Am vrut să vă vorbesc despre acest subiect, pentru că eu îl consider că este mereu actual, din moment de mii de tineri seropozitivi încearcă marea cu degetul într-o lume care nu-i acceptă sau îi acceptă foarte, foarte greu, printre aceș-tia aflându-se și bunul meu prieten, proaspăt absolvent de facultate care își caută un nou loc de muncă, după ce a muncit, fără carte de muncă, la o firmă de construcții, în contabilitate. Problema este că acum a găsit ceva mult mai bine plătit, dar patronul i-a cerut să-și facă testul HIV, fără prea multe explicații. Probabil, lumea e mică și i-o fi șop-tit cineva cu cine are de-a face. Eu știu că nu există prevederi în legislație care să împiedice accesul persoanelor seropozitive pe piața muncii, motiv pentru care i-am sugerat să-l dea în judecată pe respectivul patron pentru această intenție. Dar el refuză categoric, gândindu-se că situația lui va fi amplu mediatizată, iar el nu va avea de câștigat, ci, dimpotrivă, va suferi și mai mult, de parcă n-ar fi suficient că viața lui este dependentă de medicamente”. Chiar dacă știu aceste lucruri, există angajatori care, „din prudență”, cer ca în lista examenelor medicale standard pentru angajare să se includă și testul HIV, cu sau fără consimțământul persoanelor respective. Deși cunosc legea, cei infectați renunță să-și apere drepturile în instanță, de teamă că le-ar putea fi dezvăluită identitatea. Adrian V. Murat (26 ani, din Constanța), a avut ocazia să trăiască lângă un bun prieten seropozitiv, de la care a învățat că oamenii încercați de această cumplită boală nu cer compasiune sau milă, ci doar o atitudine fără prejudecăți față de persoana lor din partea celor din jur. Este o realitate, multe porți li se închid celor seropozitivi, iar oamenii se feresc de ei, ca și cum virusul s-ar transmite prin priviri. Poate că dacă am fi mai bine informați cu privire la HIV/SIDA, cei infectați vor fi mai bine înțeleși de societate, pentru că, în momentul de față, nu este suficient doar ceea ce fac ONG-urile. Stimați cititori, credeți că persoanele seropozitive au acces pe piața muncii din România? 