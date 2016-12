Test de graviditate la angajare?

„Am câștigat postul la interviu, dar patronul mi-a cerut angajament că n-o să rămân însărcinată cel puțin un an de zile și mă opresc aici, discuția a fost jenantă… A dat de înțeles că are acest drept, după noul Cod al Muncii!” - ni s-a plâns o tânără, care ne-a mărturisit că este capabilă să semneze multe angajamente, însă niciodată nu va face nimănui o asemenea promisiune, chit că n-o să fie angajată curând.v v vCă asemenea angajamente sunt împotriva chiar și a noului Cod al Muncii ne-a confirmat specialista în probleme de muncă, Mihaela Crivea, care a precizat că este interzis prin lege să i se ceară unei candidate, în vederea angajării, să prezinte angajatorului un test de graviditate sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă sau a celei stabilite de angajator. Această pretenție este consi-derată discriminare de sex la angajare, practica dovedește că nu este vorba de cazuri izolate, motiv pentru care amenzile în astfel de situații sunt foarte drastice, putând atinge și suma de 100.000 de lei. Totul, din cauză că politica statului privind egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei interzice astfel de abordări.În plus, legislația interzice și amendează orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex, precum și orice ordin, dispoziție sau instigare de a discrimina o persoană pe criteriul de sex, în sectorul public și în cel privat, în domeniul muncii, educației, sănătății, culturii și informării, politicii, participării la decizie, precum și în sfera activităților independente. În concluzie, nu există niciun dubiu, orice tratament nefa-vorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare.