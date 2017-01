Termopanele, garantate un secol, 10 ani sau "cât dă Domnul"?

„Să trăiești matale cât termopanele astea și o să bați suta!“.Vă sună cunoscut?În timp ce, de regulă, beneficiarii tâmplăriei din pvc nu regretă că și-au asigurat confortul în locuințe cu asemenea dotări, când vine vorba despre termenul de garanție al lucrării, „umflat din cale-afară”, chiar și până la 50 de ani, oamenii se declară a fi în ceață totală. Mai mulți cititori, reprezentați de Dorian Aldea, cred că este vorba despre o „păcăleală” și că s-ar induce voit această confuzie de către unele firme pentru atragerea a cât mai multor clienți: „O fi concurență, înțelegem… Ce ne deranjează e că umblă cu cioara vopsită. Când negociezi lucrarea, ți-o garantează cel puțin pe 50 de ani, dar pe vorbe, că în hârtii e altă chestie… După aia, când apar probleme pe la îmbinări, cu condensul, nu se mai închid, se blochează… tot pe client dau vina că nu știe să întrețină. Dacă și după trei ani te pun să plătești, cum rămâne cu garanția pe 50 de ani? Sau termopanele astea trebuie să țină cât dă Domnul?”.„Mai ieftin nu se poate?“Administratorii firmelor de confecționare și montaj tâmplărie din PVC cu care am discutat au ținut să precizeze, înainte de a lămuri dilema termenului de garanție, că prima între-bare a majorității covârșitoare a clienților, după ce li se prezintă oferta, este dacă nu se poate mai ieftin?„Vă spun cu toată sinceritatea, rar se cer informații despre calitatea profilelor etc., toți vor să fie cât mai ieftin. Înțelegem că sunt vremuri dificile, probleme cu banii, dar când faci o lucrare și nu ai în vedere raportul calitate-preț, în condițiile în care pe piață sunt și o grămadă de materiale de foarte proastă calitate, la care problemele se țin lanț, supărările sunt inevitabile!” – ne-a spus Viorel Tănase, administratorul unei cunoscute firme de profil din oraș, care a ținut să precizeze că acesta este un motiv pentru care nu toate firmele dau aceeași garanție. Practic, există trei tipuri de garanție de care ar trebui să se bucure beneficiarii „termopanelor”:Doi ani pentru sistemul de închiderePrima garanție se referă la sistemul de închidere, care poate fi de mininum doi ani. Dacă însă acest sistem este îngrijit cum se recomandă, se unge corect și când este nevoie, sistemul poate funcționa fără probleme și 10 ani.10 ani pentru profileAl doilea tip de garanție se referă la profilele PVC din care se face feroneria, care este de minimum 10 ani. Dacă este lucrat cum trebuie și, de asemenea, întreținut corect, timp de 20 de ani este exclus orice necaz. Există însă profile de ultimă generație, care țin fără probleme și 50 de ani: „Sunt clienți care se supără pe viață și se răzbună pe aceste dotări cu ciocanul, le distrug… Nu întrețin gar-niturile, care, dacă se ung cu ulei normal, de mâncare, nu sunt probleme”.5 ani pentru sticlăAl treilea tip de garanție vizează sticla, care poate fi de minimum 5 ani. În realitate, sticla poate să reziste fără probleme și 12 ani. Sigur că în băile neaerisite, cu multă umezeală, se schimbă datele... De precizat că termenul de garanție al lucrării nu poate fi sub 3 ani.Materiale sub standardeCa lucrător cu state vechi pe această piață, unde concurența este acerbă, Alexandru P. a ținut să-și exprime regretul că, din păcate, există și în Constanța câteva firme care lucrează cu materiale ieftine: „Vă rog să nu-mi dați numele, concurență mare, riscuri pe măsură… Să mă scuze acești colegi, dar nu mi se pare fair-play să intri pe piață cu materiale ieftine, pentru că omul asta cere, și să nu-i spui verde-n față clientului cum stă treaba cu garanția”.Preț orientativPentru o lucrare de calitate, cu feronerie de ultimă generație, cu patru camere, la un geam de 1,60/1,20 mp, prețul ajunge la circa 80 Euro pe metru pătrat, plus TVA. Abia la asemenea materiale și dacă întreținerea este corectă, lucrarea poate să țină fără probleme și un secol!