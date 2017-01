Termene prea lungi pentru lucrările cadastrale

Dorind să cumpere două hectare de teren arabil pe raza comunei Chirnogeni, în ziua de 12 martie 2007, Nicolae Bătrânu, din Constanța, s-a prezentat la Medgidia, la SC Top Geocad SRL, pentru efectuarea formalităților de cadastru. A încheiat cu această firmă contractul cu nr. 148/12.03.2007, dar este foarte supărat că nici până la ora actuală n-a primit actul respectiv, deși în contract scrie negru pe alb că termenul de finalizare a cadastrului este de 90 de zile. De asemenea, consideră că și tarifele percepute sunt usturătoare. Cu precădere în ultimii ani, pe tema tergiversării termenelor de finalizare a lucrărilor de cadastru a curs multă cerneală și în ziarul nostru. Cadastrul - lucrare complexă Cine nu știe astăzi ce este un cadastru? În sens larg, registrul în care se ține evidența bunurilor imobile poartă denumirea de „cadastru”. Drept urmare a aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, s-a consacrat chiar și denumirea de „cadastraș” - un specialist în măsurători topografice, cadastru și organizarea teritoriului. Activitatea desfășurată de acest specialist în ultimii ani, redusă numai la efectuarea de măsurători de teren, cu mijloace uneori rudimentare, a creat o falsă imagine nu doar specialistului în cadastru, ci și domeniului însuși. Inexistența unui cadastru național Datorită acestei realități, specialistul Mirel Boșniceanu, din cadrul SC Top Geocad SRL Medgidia, a simțit nevoia să ne explice că, din cauza condițiilor economice, sociale și politice ale țării noastre în decursul timpului, n-a fost posibilă realizarea cadastrului, așa cum s-a întâmplat în marea majoritate a țărilor dezvoltate. Practic, în România, neexistând, în prezent, cadastrul național, nu există ordine în avuția națională. După schimbările produse începând cu anul 1989, când, printr-o serie de acte legislative, inclusiv legea 18/1991 privind fondul funciar, a fost reinstalat dreptul de proprietate privată asupra bunurilor abuziv confiscate, s-a pus din nou problema unei noi legi a cadastrului. Or, lipsa acestei legi un timp îndelungat, precum și aplicarea ei necorespunzătoare din momentul apariției (1996) până în zilele noastre, a avut și are, din nefericire, multiple implicații negative. Dintre acestea, situația cea mai dramatică o constituie existența milioanelor de procese pe rol, prin care oamenii implicați în aceste acțiuni juridice cheltuiesc enorm din veniturile lor. Perfecționarea metodologiei de lucru Pentru a se evita aceste neajunsuri, specialistul Mirel Boșniceanu a ținut să ne spună că, începând din acest an, legea obligă ca toate lucrările de cadastru să se realizeze în sistem integrat, în sensul că se reia și partea de intabulare, motiv pentru care omul are de așteptat o perioadă dublă. „I-am explicat, de la început, domnului Bătrânu, că, în noile condiții, termenul de 90 de zile care este scris în contract poate fi prelungit până la soluționarea tuturor problemelor ce pot apărea pe parcursul lucrării. Câmpul este un element complex, se fac multe verificări prevăzute de legislație și, drept urmare, și termenul este mult mai lung. Înainte de a face o documentație de cadastru într-o solă anume, acea solă trebuie să aibă o avizare specială în următorul sens: se verifică baza de date cu titlurile emise și toți proprietarii care sunt incluși în acea parcelă. Or, ca să ajungem la baza de date cu titlurile scanate, este nevoie de timp. Până să facem parcelarul respectiv, pot interveni și probleme, cum s-a întâmplat și în cazul domnului Bătrânu, a cărui solă se află chiar la hotarul cu localitatea Negru Vodă, iar hotarul nu era materializat în teren. Din această cauză, a trebuit să facem alte demersuri. Nu mai iau în calcul și starea vremii. Toate aceste probleme tehnice i le-am explicat o dată și l-am avertizat că o să fie ceva de așteptat. Sunt dator să subliniez că aceste probleme intervin doar la terenurile situate în extravilanul localităților. Noi suntem bine organizați, nimeni nu poate să ne reproșeze acest lucru, dar sunt lucruri care ne depășesc. Mai mult, avem și un angajat care depune zilnic lucrări la Oficiul județean de cadastru, dar se și întâlnește cu clienții care nu se pot deplasa la sediul nostru“. Lucrările sunt realizate on-line și vizate la București După ce firma de cadastru realizează lucrarea, aceasta este depusă la Oficiul Județean de Cadastru, iar din acel moment curge un alt termen oficial, de 21 de zile lucrătoare, până la finalizarea dosarului, cu intabulare cu tot. Mirel Boșniceanu știe că, din zece clienți, doi sunt nemulțumiți din cauza termenelor. Dar are satisfacția lucrului făcut temeinic. „Dacă toate treburile astea se făceau de când s-au dat titlurile de proprietate, nu se mai ajungea la tot felul de minuni găsite în acte, întocmite, ce-i drept, și în urmă cu 60 de ani. Din păcate, omul înțelege mai greu aceste lucruri și vrea soluții“. Specialistul a insistat să facem o introspecție a… bucătăriei cadastrale, în speranța că oamenii interesați de astfel de lucrări vor ști și care este cauza care face ca ele să nu se finalizeze întotdeauna în termenul dorit de ei. 