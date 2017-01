Terapii la domiciliu contra celulitei

Ştire online publicată Miercuri, 23 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Când vine vorba de celulită, femeile sunt mai degrabă adepte ale terapiilor simple, care se pot face în intimitatea casei. Atenție, pe lângă faptul că sunt mult mai ieftine față de tratamentele costisitoare din saloanele de înfrumusețare, și-au dovedit și eficiența. Important este să se cunoască lista de ingrediente a produselor anticelulitice din comerț, pentru a se extrage denumirile ingredientelor naturale cu efect anticelulitic, astfel încât să nu vă dați bugetul peste cap. Se știe că produsele care se găsesc pe piață pentru eliminarea aspectului de „coajă de portocală” sunt concepute, în mare parte, din extracte vegetale, mai ales pe bază de alge, uleiuri vegetale și uleiuri esențiale. Principalele ingrediente naturale care compun produsele anticelulitice și care pot fi folosite cu succes și în tratamentele la domiciliu sunt următoarele: algele, uleiurile esențiale de grapefruit, cedru, salvie etc., extract de cafea sau de ceai, uleiuri vegetale (mai ales cel de migdale dulci, jojoba și avocado), ape florale sau apa distilată ecologică (de lavandă), iedera (stimulează circulația și contribuie la dezintoxicarea organismului), aloe vera (are proprietăți hidratante, de catifelare a pielii, bactericide, analgezice, antiinflamatoare etc.