Terapii alternative la durerile reumatice

Ştire online publicată Vineri, 02 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Pot afla prin această rubrică cum să mă ajut singură, cu bani puțini sau chiar deloc, pentru că am reumatism, iar durerile în perioada asta mă sâcâie rău de tot. Farmaciile sunt pline de unguente împotriva reumatis-mului, însă aș dori să aflu, dacă se poate, care ar fi cele mai bune. Vă mulțumesc din suflet pentru informații și vă cer scuze pentru îndrăzneală” (Grațiela Panait).Dacă nu vă permiteți procedurile balneologice indicate în astfel de situații, specialista în fizioterapie, dr. Roxana Mihai, vă asigură că o serie de terapii alternative vă pot ajuta să țineți reumatismul sub control. Efecte demne de luat în seamă pot avea acupunctura, o procedură destul de ieftină, dar și terapia cu apă rece și caldă, meditația (deși unora li se pare o terapie atipică în asemenea situații, lucru complet neadevărat, dacă e să ne gândim la efectele ei de relaxare a organismului). Practica a arătat că aceste forme de terapie alternativă ameliorează, fie și temporar, durerea și ajută la menținerea mobilității corpului. Tot pentru diminuarea durerilor articulare există și unguentele. Specialista ne-a explicat că printre cele mai eficiente unguente în tratarea durerilor articulare sunt cele pe bază de mentol, salicilat de mentil, camfor, ulei de eucalipt. Așadar, stimată doamnă Panait, nu va trebui decât să citiți cu atenție prospectul unui unguent și să zăboviți mai mult asupra componentelor acestuia.