"Terapie cu nămol de Techirghiol sau cu mătasea broaştei?"

"Terapie cu nămol de Techirghiol sau cu mătasea broaștei?"

Speriați că pânza verde, dezagreabilă („mătasea broaștei”), care acoperă luciul apei pe o bună suprafață din lacul Techirghiol poate afecta calitatea terapiei, amatorii de băi de nămol cer igienizarea zonei.Administrația „Băilor Reci” îi asigură că aceste alge nu afectează în niciun fel terapia, dar pentru că provoacă disconfort, s-a demarat operațiunea de curățare.Stațiunea balneară Techirghiol este recunoscută pentru efectele terapeutice ale nămolului din lacul ce-i poartă numele, dar și pentru frumusețea sălbatică a împrejurimilor, ideale pentru cei dornici să stea departe de nebunia orașelor. Potrivit legendei, în urmă cu sute de ani, un bătrân turc pe nume Techir (care a dat și numele lacului Techirghiol), olog și orb, ar fi intrat întâmplător în apa lacului, pentru ca la ieșire să constate că este perfect sănătos. Auzind despre miraculoasa tămăduire, tot mai mulți oameni au venit să se scalde în lac și să își ungă trupurile cu nămolul-minune. De atunci au trecut sute de ani, însă terapia cu nămol are și acum lipici la o mulțime de turiști care vin aici, vara, să-și oblojească reumatismul.Mircea Belu, din Constanța, este unul dintre constănțenii care a început să vină la Techirghiol cu mulți ani în urmă. Dacă, la început, a luat-o ca pe un experiment, în timp, s-a convins de binefacerile nămolului și ale apei sărate, așa că nu concepe să treacă vreun sezon fără să urmeze o terapie completă aici, lucru pe care dorește să-l facă și în această vară: „Dacă în ceilalți ani totul a fost bine, acum sunt total nemulțumit de condițiile neiginenice de tratament cu care am fost primit. Algele (mătasea broaștei), de la nisip și până la baliză, pe circa 15 metri, au acoperit luciul apei. Când intri în apă să te speli de nămol și să faci baie, ești prins pe tot corpul de pânza extrem de scârboasă, și apa o curăță cu mare greutate. Trebuie să ne scape de pacostea asta, nu văd o soluție să luăm nămol de la particulari și să ne chinuim în afara Băilor Reci, printre bolovani și pietre! Mergem pân # $%d la Techirghiol pentru nămol sau pentru mătasea broaștei?”. „Vara trecută n-am putut să ajung la Techirghiol și tare m-a sâcâit reumatismul în iarnă. Ar trebui să curețe algele din apă, ne împleticim în pânza aia împuțită! Fac naveta Ovidiu-Techirghiol 15 zile, mă costă destul, doar nu vin pentru mătasea broaștei! Doctorii recomandă să stăm câte o oră în apă și înainte să ne ungem cu nămol, și după. Plus că săptămâna viitoare îmi vine niște rude din America, special pentru acest nămol!” (Ana Amariei).Este o situație nouă, însă algele nu afectează terapiaDatorită căldurii, algele cu pricina au înflorit mult mai repede în această vară, ne-a explicat administratorul șef al complexului „Băile Reci”, Claudiu Arsene. Persoanele care vin aici n-ar trebui să aibă nicio temere că pânza de pe luciul apei ar putea afecta calitatea terapiei, nici vorbă de așa ceva. Dimpotrivă, aceste alge fac bine nămolului. În plus, fiind vorba despre o arie protejată, acestea nu trebuie scoase și aruncate, ci, dimpotrivă, lăsate în lac, din cauză că ajută la crearea nămolului, împreună cu resturile vegetale: „Fără doar și poate, se crează disconfort, de aceea am început să le strângem și să le ducem în altă parte, tot pe lac, dincolo de plajă, în funcție de direcția curenților, pentru a nu mai fi aduse înapoi. Am comandat deja unelte, greble, furci, nu avem voie să lucrăm mecanizat. Oamenii trebuie să știe că este o situație nouă, n-am avut niciodată așa ceva, însă calitatea tratamentului nu este în niciun fel afectată, pot sta liniștiți”. În plus, administratorul ne-a mai spus că, în toamnă, dușurile vor intra în reparații capitale, instalațiile (sistematic afectate de aerul sărat) urmând să fie înlocuite cu altele moderne.