„Ţepuit“ de 9000 USD

„Țepuit“ de 9000 USD

Ştire online publicată Marţi, 25 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Acum trei ani, și-a împrumutat doi nepoți cu suma de 9000 dolari, fără vreun act care să confirme tranzacția, bani care nu i-au fost restituiți nici până în ziua de azi, deși a încercat din răsputeri recuperarea lor „În anul 2005, a venit la noi acasă nepoata soției mele - Nela C., împreună cu soțul ei și ne-au cerut să-i ajutăm cu o sumă de bani, pentru că își cumpăraseră un teren și aveau nevoie să înceapă o construcție. Noi aveam o sumă de bani în casă din vânzarea mai multor hectare de teren arabil și am considerat că este bine să-i ajutăm, fiind vorba despre fiica surorii soției mele, deci o rudă foarte apropiată. Suma pe care le-am dat-o a fost de 9000 USD. Condiția pusă a fost ca atunci când vrem să ne restituie banii împrumutați, să-i anunțăm cu trei luni înainte. Mai mult, s-au angajat să ne plătească 200 dolari lunar drept dobândă, bani pe care i-am și primit până în luna iunie 2008 inclusiv. Există martori care știu treaba asta. Între timp, starea de sănătate a soției mele s-a înrăutățit, motiv pentru care în septembrie 2005 a decedat. În aceste condiții, le-am spus că am nevoie să-mi dea înapoi banii împrumutați. În loc să-și respecte cuvântul dat, ei s-au folosit de banii mei pentru o serie de bunuri personale de valoare, iar mie nici măcar la telefon nu mai îmi răspund. Oare este posibil să-mi pierd banii pentru că nu există nici o chitanță? Chiar dacă nu am încheiat un act, din simplul motiv că suntem rude foarte apropiate, există martori care știu toate aceste lucruri. Am mai citit în ziarul dumneavoastră tot felul de situații de felul ăsta și aș vrea să știu cum să procedez ca să mi se dea cât mai repede banii înapoi, pentru că am nevoie de ei. Din păcate, fiul meu este plecat la muncă în Spania și am rămas aici singur să mă lupt cu ei, dar să nu uite că Dumnezeu e sus și vede. Profit că am venit până aici ca să-i întreb dacă lor le-ar conveni ca vreo altă rudă să-i păcălească tot la fel?” – Mihai Leonte, din Constanța. Fiind rude, nu este nevoie de chitanță Este adevărat că pentru a vă recupera suma de bani împrumutată ar trebui să promovați o acțiune civilă în instanță, al cărei obiect să fie restituirea acestui împrumut. Acțiuni de acest fel – ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, se depun în dublu exemplar la Judecătoria Constanța. În ceea ce privește acțiunea civilă, temerile dumneavoastră în ceea ce privește inexistența unui act care să dovedească împrumutul sunt justificate, pentru că, de regulă, în astfel de situații, într-adevăr sunt obligatorii, fie un act autentic, fie un act scris de mână (chitanță) de la persoana pe care ați împrumutat-o, pentru a vă putea dovedi în instanță susținerile. Referitor la proba cu martori, aceasta este inadmisibilă, deoarece în conformitate cu art. 1191 Cod civil „dovada actelor juridice al căror obiect are o valoare ce depășește suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decât sau prin act autentic sau prin act sub semnătură privată”. În schimb, nu este nevoie de chitanță în situația în care banii au fost împrumutați unor rude sau prieteni, sens în care poate fi promovată o acțiune de restituire a împrumutului fără a mai fi necesar un astfel de înscris. În concluzie, dacă nici după apariția acestor rânduri nu veți intra în posesia respectivei sume, puteți să deschideți o acțiune în justiție. „Nu-mi stă în caracter să dau țepe!” Cele reclamate de… păgubaș au fost confirmate de beneficiarul sumei împrumutate, C. Marius, din Constanța. Motivul invocat de el nu este reaua voință sau intenția de a păcăli pe cineva, ci faptul că, „acum chiar nu am de unde să-i dau banii. I-am explicat că am scos un teren la vânzare și imediat ce-l vând o să-și primească cei 9000 de dolari pe care mi i-a dat. Sunt om de cuvânt și nu îmi place să dau țeapă la nimeni. Este adevărat că i-am dat dobândă până în iunie, dar un termen pentru restituirea împrumutului nu am fixat când mi-a dat banii. Dar și astăzi dacă vând terenul o să-i dau banii imediat, că nici mie nu-mi face plăcere situația asta”. Vom reveni.