Ţepe de sărbători

Țepe de sărbători

Bietele cutii poștale, câtă greutate suportă! Aproape că nu e zi în care să nu le găsim sufocate de scrisori și scrisorele, majoritatea întocmite să ia ochii și banii credulilor. Ne anunță de concursuri cu impresionante premii incluse, cu condiția să trimiți înapoi un formular de-al lor completat așa cum trebuie. Dacă ești neatent și apuci să te înscrii la concurs, în locul premiului râvnit, vei constata că ai comandat... din oficiu nu știu ce carte sau obiect neinteresante, ale căror note de plată te vor ustura. Problema e că chiar dacă ignorați astfel de scrisori, acestea vă vor veni, în continuare, și mai multe. Ceea ce îi deranjează pe destinatari este că cineva își permite să le folosească numele și adresa pentru a-și promova țepele și că autoritățile nu se implică.Tentații maxime înainte de sărbătoriCât privește perioada premergătoare marilor sărbători, fără doar și poate, imaginația celor care doresc să profite de neatenția sau credulitatea oamenilor nu cunoaște limite, accentul punându-se pe oferte. Cristiana Manole simte că a ajuns la saturație și propune autorităților să găsească o formulă legală: „Și să-i ia la bani mărunți pe cei care ne promit și luna de pe cer. Sunt mulți creduli, și la cum se prezintă firmele astea, cu adrese complete, numere de telefon, adrese de e-mail etc., mai dau ca giranți și nume publice importante, e cam greu să crezi că sunt firme-fantomă. În plus, unii distribuitori comerciali și-au făcut obiceiul să sune și la telefon, chiar și la ore târzii din noapte, probabil că își iau numerele din cărțile de telefoane pe care le găsesc la poștă. Consider că trebuie să se facă puțină ordine în toată nebunia asta sau să se scrie mai multe articole, să se facă mai multe emisiuni pentru educarea naivilor, care cred că tot ce zboară se mănâncă. Sunt prea mulți escroci, dar și prea mulți naivi printre noi, iar ziarele ar trebui să scrie mai mult despre asta!”.