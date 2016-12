Cosmetica la domiciliu

Tenul tânăr nu trebuie agresat

Ştire online publicată Marţi, 27 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Am 27 de ani și am avut, în copilărie, foarte mari probleme cu tenul, arăta groaznic. La 15 ani, eu știam ce e acela gel exfoliat, mai mult, îl aplicam de mama focului. Până la urmă am scos-o la liman. Totuși, am observat că acum nu mai îmi face bine, din contră, pielea e sensibilă, până și la apă… Poate cosmeticiana să-mi dea o idee despre ce am de făcut? Nu-mi permit tratamente cosmetice, din cauza problemelor financiare, mai am și un copil de crescut. Vă mulțumesc din suflet pentru un eventual răspuns. Anamaria V.”.xxxBogdana Oancea Stoian, specialistă în cosmetică, este împotriva folosirii în exces a produselor exfoliante, indiferent de vârsta pe care o are persoana care le folosește. Totul, din cauză că dacă este folosit mai mult decât trebuie, gelul exfoliat nu face altceva decât, cu timpul, să subțieze pielea și, normal, aceasta va deveni mai sensibilă de la un an la altul.Pentru a evita asemenea neplăceri, se recomandă folosirea unui produsexfoliant numai pentru eliminarea stratului de celule moarte, din cauză că, în timp, procesul de regenerare a pielii este mai slab, motiv pentru care tenul are nevoie de ajutor de acest fel.La tenul tânăr, însă, folosirea unui produs abraziv trebuie să se facă o singură dată pe lună. Nu uitați că pentru curățarea temeinică a tenului există o gamă largă de produse demachiante neagresive, cu ingrediente naturale, care pot fi folosite zilnic, indiferent dacă persoana respectivă se machiază sau nu. De regulă, cele mai bune sunt considerate produsele cosmetice care se prezintă sub formă de gel sau spumă.