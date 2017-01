Telefonul mobil, pe post de… detectiv!

Viorel F., din Constanța, are 37 de ani și este taximetrist la propria lui firmă. I-ar fi plăcut să-și spele rufele murdare în familie, însă isteriile de gelozie ale soției sale, la care se adaugă teroarea telefonului mobil, au fost factorii care au contribuit la diminuarea atenției la volan și, în aceste condiții, a provocat câteva accidente rutiere, de la ultimul alegându-se și cu dosar penal, și cu daune financiare serioase de plătit. Disperarea lui este cu atât mai mare cu cât sentimentele față de soția sa sunt puternice, are și un copil pe care nu dorește sub nici o formă să-l abandoneze, dar soluțiile pentru încetarea calvarului în care trăiește nu-i sunt deloc la îndemână. „Ea are impresia că dacă sunt plecat mai tot timpul de acasă o înșel. Ca să mă țină tot timpul sub control, mă sună pe mobil, din sfert în sfert de oră, părând foarte, foarte drăgăstoasă, fără să-i pese că aproape tot salariul ei se duce pe factura telefonică. La un moment dat, am făcut pierdut mobilul, dar imediat mi-a cumpărat altul. Cred că sunt singurul care regretă vremurile când nu exista în România telefonie mobilă, parcă oamenii nu erau așa de nebuni și divorțurile atât de multe! Acum, te găsește și-n gaură de șarpe! Nu știu ce să fac, nu mai suport, tresar ca un nebun când aud telefonul, deși, în alte condiții, mi-ar plăcea să-i aud vocea”. Gelozia, ca maladie… Prof. univ. dr. Carol Friedman, specialist în psihiatrie, ne-a explicat că gelozia reprezintă o pro-iecție a sentimentelor noastre, combinate cu egoismul uman. În anumite limite, ea nu poate face rău unei relații, dar totul depinde de cei doi parteneri și de puterea lor de suportabilitate. De multe ori, însă, gelozia poate avea conotații patologice. Din punct de vedere psihiatric, ca entitate, gelozia se încadrează în stările de afect patologic, care sunt explozii de ură, furie sau stări pasionale durabile (dragoste sau ură de intensitate excesivă). Aceste stări se pot întâlni în delirurile pasionale sau în unele tulburări delirante persistente (paranoia). În consecință, tulburările afective și, implicit gelozia, sunt deosebit de complexe și, de aceea, tratamentul este individualizat și trebuie urmat doar la recomandarea unui medic psihiatru. Că gelosul suferă la fel de mult sau chiar mai mult decât partenerul său, știu mai bine cei care se amăgesc într-un asemenea climat. Veșnic măcinat de grija de a nu fi părăsit în schimbul unei persoane mai bune, gelosul uită să-și trăiască propria iubire.Viorel F., din Constanța, are 37 de ani și este taximetrist la propria lui firmă. I-ar fi plăcut să-și spele rufele murdare în familie, însă isteriile de gelozie ale soției sale, la care se adaugă teroarea telefonului mobil, au fost factorii care au contribuit la diminuarea atenției la volan și, în aceste condiții, a provocat câteva accidente rutiere, de la ultimul alegându-se și cu dosar penal, și cu daune financiare serioase de plătit. Disperarea lui este cu atât mai mare cu cât sentimentele față de soția sa sunt puternice, are și un copil pe care nu dorește sub nici o formă să-l abandoneze, dar soluțiile pentru încetarea calvarului în care trăiește nu-i sunt deloc la îndemână. „Ea are impresia că dacă sunt plecat mai tot timpul de acasă o înșel. Ca să mă țină tot timpul sub control, mă sună pe mobil, din sfert în sfert de oră, părând foarte, foarte drăgăstoasă, fără să-i pese că aproape tot salariul ei se duce pe factura telefonică. La un moment dat, am făcut pierdut mobilul, dar imediat mi-a cumpărat altul. Cred că sunt singurul care regretă vremurile când nu exista în România telefonie mobilă, parcă oamenii nu erau așa de nebuni și divorțurile atât de multe! Acum, te găsește și-n gaură de șarpe! Nu știu ce să fac, nu mai suport, tresar ca un nebun când aud telefonul, deși, în alte condiții, mi-ar plăcea să-i aud vocea”. Gelozia, ca maladie… Prof. univ. dr. Carol Friedman, specialist în psihiatrie, ne-a explicat că gelozia reprezintă o pro-iecție a sentimentelor noastre, combinate cu egoismul uman. În anumite limite, ea nu poate face rău unei relații, dar totul depinde de cei doi parteneri și de puterea lor de suportabilitate. De multe ori, însă, gelozia poate avea conotații patologice. Din punct de vedere psihiatric, ca entitate, gelozia se încadrează în stările de afect patologic, care sunt explozii de ură, furie sau stări pasionale durabile (dragoste sau ură de intensitate excesivă). Aceste stări se pot întâlni în delirurile pasionale sau în unele tulburări delirante persistente (paranoia). În consecință, tulburările afective și, implicit gelozia, sunt deosebit de complexe și, de aceea, tratamentul este individualizat și trebuie urmat doar la recomandarea unui medic psihiatru. Că gelosul suferă la fel de mult sau chiar mai mult decât partenerul său, știu mai bine cei care se amăgesc într-un asemenea climat. Veșnic măcinat de grija de a nu fi părăsit în schimbul unei persoane mai bune, gelosul uită să-și trăiască propria iubire.