Te simţi prea obosit? Posibil să ai Beri-Beri!

Te simți prea obosit? Posibil să ai Beri-Beri!

Ştire online publicată Vineri, 02 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu pot să renunț la dulciuri din cauză că mă simt foarte obosită, amețită, nu dorm bine, dar nici ele nu mă mai ajută ca înainte. La mine, masa de prânz e un desert cap-coadă. Mi-am făcut analizele și am lipsă de vitamina B1, restul analizelor sunt bunicele. Totuși, eu mă simt rău” (Silvia Olaru).v v vPotrivit explicațiilor dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, indispensabilă pentru sănătatea fizică și psihică, atât a adultului, cât și a copilului, este vitamina B1 sau tiamina. Supranumită și vitamina performanței intelectuale și a bunei dispoziții, tiamina are efecte benefice nu doar asupra sistemului nervos, ci și la nivelul mușchilor și chiar al inimii.Când apar carențele? Este bine să se ia în calcul că un consum exagerat de glucide rafinate, zaharuri, bomboane, dulciuri din comerț, prăjituri, ciocolată și lista ar putea continua, dar și în cazul tratamentelor cu antibiotice, poate să apară carența de tiamină. Care sunt sursele de vitamina B1? Tiamina se găsește în special în alune, lapte gras, iaurt, cartof (nu prăjit), tărâțe, organe, carne slabă, majoritatea legumelor, în cereale integrale, orez nedecorticat, drojdie de bere etc. Din cauză că pregătirea termică a alimentelor distruge vitamina B1, se recomandă un consum frecvent de cereale integrale, alune, legume crude.Forme de manifestare. Stările pe care le dă unei persoane lipsa vitaminei B1 sunt oboseala, inclusiv la trezirea de dimineață, dezechilibre ale metabolismului glucidic care afectează musculatura scheletică și sistemul cardiovascular etc., boala provocată de carența de tiamină numindu-se Beri-Beri. Dacă la sugar, boala se manifestă prin vărsături, diaree, tahicardie, paloare, astenie etc, la copil provoacă mersul dificil, strabismul, scăderea acuității simțurilor, a capacității de memorare etc., la adult, carența tiaminei se manifestă prin dureri de cap, insomnie, oboseală intensă, astenie, probleme de memorare, tulburări de personalitate, scăderea severă a capacității musculare, palpitații, tahicardie, lipsa poftei de mâncare, constipație, hipotensiune arterială etc. Suficiente motive pentru ca această problemă să vă trimită urgent la doctor.