Taximetrişti care îşi promovează propriile legi

SEMNALE

Taximetriști care își promovează propriile legi

Când un client a solicitat să i se arate aparatul de taxat, taximetristul i-a atras atenția că dacă nu-i convine, îl dă jos și nici un alt taxi nu-l mai ia de acolo, deși era miezul nopții Era aproape unu noaptea și avea nevoie de un taxi. A găsit unul disponibil pe b-dul Tomis, lângă statuia Lupoaicei cu pui. La volan se afla un tânăr până în 25 de ani, căruia, imediat după pornire, i-a solicitat să-i arate aparatul de taxat. Teribil de iritat de îndrăzneala clientului, șoferul a întins mâna către o listă cu tarife, lipite pe bordul din dreapta. “La insistențele mele, mi-a arătat, până la urmă, aparatul, care era băgat între scaunul șoferului și pasagerul din dreapta, legat de un cablu mobil, fiind și acoperit. L-am întrebat de ce nu este fixat la loc vizibil, așa cum este legal? Mi-a replicat tăios că nu găurește el bordul de dragul meu, deși pe bord erau amplasate fel de fel de aparate și lumini. Iar dacă nu-mi convine, mă dă jos și nici un alt taxi nu mă va lua (solidaritatea taximetriștilor!). În spate, pe banchetă, erau trei doamne care se grăbeau să ajungă undeva și tot insistau să nu-i mai spun nimic. Ele nu știau că atunci când mi-a arătat aparatul de taxat era înscrisă deja suma de 65.000 lei. I-am atras atenția acelui tânăr că ceea ce face este ilegal, că poate fi amendat, el replicându-mi, pe același ton obraznic, că pe el nu-l privește, amenda o va plăti patronul, care oricum are relații și se descurcă. Vă rog să nu-mi declinați identitatea în ziar, că nu vreau să am probleme cu acești indivizi periculoși, certați cu legea”. (C. C., din Constanța). Cititorul nostru a simțit nevoia să atragă atenția autorităților cu atribuții de control că sunt destui taximetriști care profită de orele târzii și de naivitatea sau, poate, cumsecădenia unor clienți și ascund aparatele de taxat, percepând sume fabuloase, iar eventualele controale și le anunță între ei, prin stație sau telefonul mobil. Tupeul unor șoferi - meteahnă contagioasă! Atrăgându-ne atenția că este pentru prima oară când reclamă pe cineva, cititorul nostru ne-a spus că la fel de deranjat este și de atitudinea sfidătoare a unor șoferi de maxi-taxi: „Soția mea circulă cu maxi-taxi de cinci ori pe săptămână. Pentru că de fiecare dată îi întindea șoferului 2 lei, iar acesta nu-i dădea bilet, i-a cerut acestuia bilet de la obraz. Foarte mirat de cele auzite, șoferul i-a întins, sfidător, spunâdu-i: «Na! », un pumn de bilete vechi, șifonate. Sunt foarte revoltat de modul umilitor și sfidător în care se comportă acești indivizi certați cu legea, care te mai și amenință dacă le faci observație”. Fără intenția de a generaliza (sunt și taximetriști serioși, corecți, cuviincioși, dar care fac… ciocul mic de frică), cititorul nostru își dorește ca, prin intensificarea controalelor, astfel de indivizi să se reprofileze spre alte meserii sau, în cel mai fericit caz, să-și schimbe comportamentul. Sunt și altfel de taximetriști! Că așa stau lucrurile, o demonstrează următorul episod, trăit recent de un alt cititor, Vasile Măgură, din Constanța: „Era în 3 aprilie, pe la ora 9,00, și plecasem spre Tomis III, dinspre zona Gării CFR Constanța. La un moment dat, am pus frână, mai cu milă, că n-am bani de altă mașină, dar degeaba, că mașina nu se mai oprea. Speriat, am apăsat frâna cât am putut de tare și am atins capota taxiului din fața mea, pe care am șifonat-o bine. Mă și vedeam luat de gât de taximetrist. Numai că el, în loc să urle la mine, m-a întrebat dacă n-am nevoie de ajutor. Sunt șofer de ani de zile, am mai lovit mașina, dar niciodată nu am auzit o reacție ca asta din partea vreunui participant la trafic, fie el taximetrist sau un șofer obișnuit”. Cei care și-au exprimat opiniile de mai sus consideră că zelul unor astfel de indivizi este alimentat, în primul rând, de ineficiența acțiunilor de control. Având în vedere că urmează o perioadă de sărbători, ei propun intensificarea unor astfel de acțiuni, realizate de echipaje mixte formate din reprezentanți ai administrației financiare, protecției consumatorului, poliției, în mod special la ore târzii din noapte și de sărbători.